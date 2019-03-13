Göbeklitepe'nin Gizemi 17 Mart'ta National Geographic'te
48 dakika önce
Göbeklitepe ile ilgili merak edilenler, uygarlık tarihinin yazıldığı ilk dönemlere ışık tutan belgesel "Göbeklitepe'nin Gizemi" ile 17 Mart Pazar günü saat 20.00'de National Geographic'te.
Şanlıurfa'nın Örencik Köyü yakınlarında 1963 yılında keşfedilen ve yıllar içinde yapılan kazılarla tarihe ışık tutan Göbeklitepe'deki çalışmalar arkeoloji başta olmak üzere tüm bilim dünyasında büyük bir heyecan ve merak uyandırdı. Neolitik döneme ait kutsal bir alan olan ve heykeller, simgeler, üç boyutlu oymalar ve çizimlerle 12 bin yıllık tapınak binalarına ev sahipliği yapan Göbeklitepe, 1995 yılından bu yana pek çok bilim insanının çalışmalarına konu oldu. Dekoratif yontulmuş taşlar ve T biçimli sütunlarıyla uygarlık tarihinin sıfır noktası kabul edilen bu sırlarla dolu mekanın bilinmeyenleri, Kültür Bakanlığı tarafından "Göbeklitepe Yılı" ilan edilen 2019'da National Geographic ekranlarına geliyor.
Mısır piramitlerinden yaklaşık yedi bin yıl önce inşa edilen ve uygarlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Göbeklitepe'ye dair soruları yanıtlayan "Göbeklitepe'nin Gizemi", 17 Mart Pazar günü saat 20.00'de National Geographic'te.
Ödüllü yönetmenlerden nefes kesen belgeselleri, dünyaca ünlü oyuncuların rol aldığı kaliteli yapımları ve ses getiren lokal prodüksiyonları Türk izleyicisi ile buluşturan National Geographic kanalını Digiturk, D-Smart, KabloTV ve Tivibu platformlarından izleyebilirsiniz.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:02 Kaynak: Bültenler
Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor Maçının Gün ve Saati Değişti
Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nın Ücret Tarifesi Belli Oldu
Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika'nın Ölümü Sanat Dünyasını Yasa Boğdu
Netanyahu'dan Erdoğan'a Krizi Büyütecek Suçlama: Diktatör, Demokrasimize Laf Uzatıyor