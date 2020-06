Göbeklitepe ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır ziyarete kapalı olan, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe Ören Yeri, normalleşme sürecinin ilk gününden yerli ve yabancı konuklarını ağırlamaya başladı.



Kültür ve Turizm Bakanlığının sanal müze uygulaması kapsamında, salgın sürecinde en fazla ziyaret edilen ören yeri olan Göbeklitepe, yeni konuklarını maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde ağırlıyor. Göbeklitepe, özellikle bu süreçte hem şehir merkezinden 20 kilometre uzakta oluşu hem de temiz havası dolayısıyla da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.



"Önlemler alınmış, sıkıntı yok"



Ziyaretçilerden Gonca Nur Eri, gazetecilere yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'yi görmek için Adana'dan geldiğini söyledi. Kısıtlamalar süresince tarihi ören yerine olan merakının iyice arttığını anlatan Eri, "Açılınca ilk günden hemen gezmeye geldik. Salgın sonrası tarihi bir yeri gezerek kendimizi yeni bir süreç başlatmış gibi hissediyoruz. Burada güzel önlemler alınmış sıkıntı yok. Zaten burayı çok merak edip, görmek istiyorduk. Herkes kendi önlemini aldıktan sonra hiçbir problem yok. Göbeklitepe'yi çok etkileyici bulduk, hakikaten belgesellere konu olacak cinsten." diye konuştu.



Ziyaretçilerden Ramazan Aşkın da uzun bir aranın ardından ören yerindeki ilk ziyaretçi olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.



Uzun süredir görmeyi planladığı Göbeklitepe'yi ancak bugün ziyaret edebildiğini belirten Aşkın, "Şu an tarihin sıfır noktasındayız. Buradaki mistik havayı teneffüs etmek bizi heyecanlandırıyor. Önlemler her yerde alınmış vaziyette, ulaşımdan mekandaki tedbirlere kadar her şey düşünülmüş. Sosyal mesafeye riayet var, dezenfektanlar veriliyor. Ziyaretçiler artık korkmadan gezebilir." ifadelerini kullandı.



İspanyol ziyaretçi Manuel Lorente ise Göbeklitepe'nin, dünya tarihine damga vuran bir buluş olduğunu söyledi.



Bütün insanlığın görmesi gereken efsane bir mekanda olduğunu dile getiren Lorente, "Burası her insanın görmesi gereken bir yer. Yıllardır Türkiye'deyim, uzun süredir görmek istiyordum. Seyahate izin verilince hemen buraya geldim. Salgın nedeniyle de bütün tedbirler alınmış vaziyette. Bence herkes kendisine dikkat ederse virüs, problem olmaktan çıkar." şeklinde konuştu.