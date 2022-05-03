Gökçeada'da yunuslar eşliğinde kılıç balığı avı - Son Dakika
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Gökçeada'da yunuslar eşliğinde kılıç balığı avı

03.05.2022 16:34
Gökçeada'da yunuslar eşliğinde kılıç balığı avı

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesi açıklarında balıkçı İlker Özdemir (50), teknesinin önüne çıkan yunuslar eşliğinde yaklaşık 50 kiloluk kılıç balığını avladı.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesi açıklarında balıkçı İlker Özdemir (50), teknesinin önüne çıkan yunuslar eşliğinde yaklaşık 50 kiloluk kılıç balığını avladı.

Gökçeada açıklarında Zürafa Kayalıkları yakınında 'Aydın Efe' isimli teknesiyle avlanırken, tacize uğradığı Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına direnmesiyle tanınan balıkçı İlker Özdemir, bu kez yaklaşık 50 kilogram ağırlığında kılıç balığını yakaladı. Kaleköy balıkçı barınağından teknesiyle kılıç balığı avına çıkan Özdemir'i seyir halindeyken yunuslar da bir süre takip etti. Özdemir, daha sonra karşısına çıkan kılıç balığını, 4 metre uzunluğundaki gönderin ucuna bağlı olan zıpkın ile avladı. Özdemir, "Bir anda önüme çıktı balık. Vurduktan sonra yaklaşık 250 metre derine indi ama 1,5 saatlik mücadeleyi biz kazandık" dedi.


Gökçeada'da yunuslar eşliğinde kılıç balığı avı
Gökçeada'da yunuslar eşliğinde kılıç balığı avı
Gökçeada'da yunuslar eşliğinde kılıç balığı avı
Gökçeada'da yunuslar eşliğinde kılıç balığı avı
Gökçeada'da yunuslar eşliğinde kılıç balığı avı
Gökçeada'da yunuslar eşliğinde kılıç balığı avı
Gökçeada'da yunuslar eşliğinde kılıç balığı avı
Gökçeada'da yunuslar eşliğinde kılıç balığı avı
Gökçeada'da yunuslar eşliğinde kılıç balığı avı
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Sahil Güvenlik, Yunanistan, Aydın Efe, Gökçeada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gökçeada'da yunuslar eşliğinde kılıç balığı avı - Son Dakika


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