Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli - Son Dakika

Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli

14.12.2020 17:30
Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli, System.String[]

KUZEY Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada- Kabatepe hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.

KUZEY Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada- Kabatepe hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada- Kabatepe hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Firmadan yapılan açıklamada, Kabatepe- Gökçeada hattında yarın Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 05.00 ve 09.00 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi. Kabatepe- Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00 seferleri yapılacak.


Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli
Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli
Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli
Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli
Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Çanakkale Boğazı, Ege Denizi, Gökçeada, Fırtına, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli - Son Dakika


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