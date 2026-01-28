Gökcek, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Karabük İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gökcek, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Kıdemli Albay Gökcek, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre"de ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" karesini oylayan Gökcek, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Alper Tüydeş'in "Keyfi yerinde", "Spor"da Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Günlük Hayat"ta ise Deniz Kalaycı'nın "Mır mır mır" fotoğraflarına oy verdi.

Oylamaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gökcek, birbirinden etkileyici fotoğrafları inceleme fırsatı bulduğunu söyledi.

Fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirten Gökcek, "Gazze teması çok anlamlıydı. AA'nın sahada verdiği mücadele ve gayret çok önemli. Doğru ve tarafsız habercilik ilkesinden hiç sapmadan yapılan gayretli çalışmalardan dolayı Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum. Ülkemiz ve dünyanın farklı coğrafyalarından fotoğrafları seçmekte çok zorlandım." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.