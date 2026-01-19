Gökçen: Tayfun Kahraman'a Hukuksuzluk Skandalı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın cezaevinde yaralanarak hastaneye kaldırılmasına ilişkin olarak, "Tayfun Kahraman'ı cezaevinde yaralanmaya götüren süreç, bir hukuksuzluk skandalı, bilinçli bir kötülüktür. Tayfun Kahraman'ın tahliye edilmediği her an kendisine ve ailesine işkencedir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın cezaevinde yaralanarak hastaneye kaldırılmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tayfun Kahraman'ı cezaevinde yaralanmaya götüren süreç, bir hukuksuzluk skandalı, bilinçli bir kötülüktür. Anayasa Mahkemesi Tayfun Kahraman'ın yeniden yargılanmasına açık ve net karar vermiştir. Tayfun Kahraman hakkında hiçbir somut suç isnadı bile bulunmayan bir dosyayla karar verilmiştir. Tayfun Kahraman'ın tahliye edilmediği her an kendisine ve ailesine işkencedir" ifadesini kullandı.