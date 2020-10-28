Gökhan Alkan: Dış değil iç güzelliği önemlidir

Ünlü oyuncu Gökhan Alkan önceki akşam Etiler'deki Serafina adlı mekandan çıkarken görüntülendi. Alkan, özel hayatıyla ilgili sorulara şu yanıtı verdi: "Hayatımda biri olursa zaten görürsünüz. 'Taşın kalbi yok ama onu da yosun sarıyor' derler. Bizim de gönlümüzde bir şeyler vardır ama siz görememişsinizdir. Bundan sonra daha dikkatli olursanız gözden kaçmayacaktır." Oyuncu, bir internet sitesinde uluslararası en yakışıklı 20 erkek arasında yer alması hakkında ise "Mutlu etti. 'Hoşuma gitmedi' dersem, yalan söylemiş olurum. Gurur duydum ama insanın yüzünden ziyade, içinin güzelliği önemlidir" açıklamasını yaptı.

Aileme bir ömür adarım

Pandemi döneminde babaannesi ve dedesine ev alan oyuncu, "Onların zaten evleri vardı ama pandemide uzak kalmalarını istemedim. Onlara sadece bir ev değil, ömür adanır. Aile çok önemli ve büyük bir güç" dedi.