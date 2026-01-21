Gökhan Günaydın: Kartalkaya Faciasının Hesabı Verilmiyor - Son Dakika
Gökhan Günaydın: Kartalkaya Faciasının Hesabı Verilmiyor

21.01.2026 10:16
CHP'li Günaydın, Kartalkaya faciasıyla ilgili sorulara cevap verilmediğini vurguladı.

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 34'ü çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya faciasıyla ilgili soru önergelerine yanıt verilmediğine dikkati çekti. Günaydın, "34'ü çocuk, 78 canın hesabı bir yıldır verilmemektedir. Denetimsizlikle, mevzuat boşluklarıyla ve siyasi tercihlerle büyüyen bu facia sadece bir yangın değil, göz göre göre gelen bir kamu felaketidir" değerlendirmesinde bulundu.

Günaydın, yaptığı açıklamada, 21 Ocak 2025'te Kartalkaya'da 34'ü çocuk 78 yurttaşın hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, Anayasa'nın 98'inci ve TBMM İçtüzüğü'nün 96 ve 99'uncu maddeleri uyarınca verdikleri yazılı soru önergesinin aradan geçen bir yıla rağmen ilgili bakanlık tarafından cevaplandırılmadığını bildirdi.

Bu durumun, yalnızca bir idari gecikme değil; yasama organına karşı açık bir sorumluluktan kaçış, kamuoyuna karşı ise bilinçli bir suskunluk hali olduğunu ifade eden Günaydın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün, bu büyük facianın yıl dönümünde, TBMM'ye gönderilen resmi kağıtlarda soru önergemizin 'cevaplanmadığı' açıkça ilan edilmiştir.

"Bu dosya kapanmadı. Bu suskunluk kabul edilmiyor"

Yani Meclis kaydına geçmiştir; 34'ü çocuk, 78 canın hesabı bir yıldır verilmemektedir. Denetimsizlikle, mevzuat boşluklarıyla ve siyasi tercihlerle büyüyen bu facia sadece bir yangın değil, göz göre göre gelen bir kamu felaketidir. Yürütme organının görevi soruları görmezden gelmek değil, hesap vermektir. Kültür ve Turizm Bakanı'nın hiçbir şey olmamış gibi dolaşması ve herhangi bir soruşturma-kovuşturma geçirmemesi vicdanları kanatmaya devam etmektedir. Bir yıl boyunca susmak ihmali kabul etmektir. Cevap vermemek sorumluluğu büyütmektir. Bu nedenle cevapsız bırakılan bu soru önergesini aynen yeniden kamuoyunun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunuyoruz. Unutulmasın diye. Üstü örtülmesin diye. Bir daha yaşanmasın diye. CHP Grubu olarak altını çiziyoruz; bu dosya kapanmadı. Bu suskunluk kabul edilmiyor. Bu soruların yanıtı alınana kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Yanıtsız kalan sorular yeniden Meclis gündeminde

CHP'li Günaydın, Kartalkaya faciasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlamadığı soruları yeni bir önergeyle tekrar sundu. Önergede şu sorular yer aldı:

-İşletmenin faaliyet yılları içerisinde Bakanlığınızca kaç kez denetleme yapılmıştır?

-Yangının yaşandığı Grand Kartalkaya Otel'in denetimleri esnasında Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre herhangi bir eksiklik saptanmış mıdır? Saptanmışsa hangi alandadır ve cezai yaptırım uygulanmış mıdır?

-Yapılan denetimlerde ilgili yönetmelik gereğince herhangi bir eksiklik saptanmamışsa denetimde görevli personelin ihmali tespit edilmiş midir?

Kaynak: ANKA

Gökhan Günaydın, Kartalkaya, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Gökhan Günaydın, Kartalkaya, Güvenlik, Politika, Güncel

