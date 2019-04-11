Göksu Çayı'na Devrilen Kamyonetin Sürücüsünün Kaybolması

Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde, otomobilin dün Göksu
Çayı'na devrilmesi sonucu kaybolan sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor.
Gölbaşı- Malatya
kara yolu Harmanlı
beldesi yakınlarında kullandığı otomobilin Göksu Çayı'na devrilmesi sonucu kaybolan Sezai Çetiner'i (32) arama çalışmalarına, verilen kısa aranın ardından yeniden başlandı.
Otomobiliyle akıntıya kapıldığı değerlendirilen Çetiner'in bulunması için AFAD
, itfaiye, dalgıç polisler ve İHH
arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, arama çalışmalarına Erkenek HES
Barajına kadar devam etti.
Yaklaşık 8 kilometrelik alanda, kara ve suda yapılan çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.