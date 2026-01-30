GÖKTİM Akademi ile Teknoloji Eğitimi - Son Dakika
Teknoloji

GÖKTİM Akademi ile Teknoloji Eğitimi

30.01.2026 11:42
Kayseri'de kurulan GÖKTİM Akademi, lise öğrencilerine teknoloji ve inovasyon alanında eğitim veriyor.

Kayseri'de kurulan Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (GÖKTİM) Akademisi'nde çağın teknolojileriyle donatılan atölyelerde Türkiye'nin teknoloji hamlesine katkı sağlamak isteyen lise öğrencilerine eğitim veriliyor.

Teknolojiye meraklı öğrencilerin talebi doğrultusunda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in girişimiyle kurulan GÖKTİM Akademi, Ocak 2025'te kapılarını bilim, teknoloji ve havacılığa ilgi duyan gençlere açtı.

Liseliler arasından mülakatla seçilen 50 öğrenci, akademide robotik kodlama, havacılık, uzay, üç boyutlu modelleme ve yapay zeka gibi alanlarda eğitim görüyor.

Bazı firmaların da destek verdiği bu oluşumda öğrenciler, aldıkları eğitimin ardından mentörler eşliğinde proje çalışması yapıyor.

Eğitimlerini tamamlayıp katılım sertifikalarını alan öğrencilere merkezde projelerini devam ettirme imkanı da sunuluyor.

Çocukların talebi üzerine kuruldu

Vali Çiçek, AA muhabirine, spordan sanata, bilimden teknolojiye gençlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini söyledi.

Teknoloji üretimine meraklı gençlerden proje çalışmaları için gelen talepler üzerine GÖKTİM Akademi'yi kurduklarını belirten Çiçek, "Çocukların ihtiyacı olabilecek her türlü malzeme ve makine var. Ücretsiz şekilde bu makinelere ulaşmalarını ve kulüpleşmelerini sağladık. 8 atölye oluşturduk ve önemli savunma sanayisi şirketlerinden destek aldık. Gençlerin ihtiyaç duydukları malzemeleri sağlıyorlar." diye konuştu.

Hem mentorlük hem de teknik destek sağlanıyor

GÖKTİM Akademi Proje Genel Koordinatörü Tuğçe Fidan da geçen yıl ağustosta ilk mezunlarını verdiklerini, eylülde de yeni eğitim öğretim yılına başladıklarını dile getirerek, "Öğrencilerimizi mülakatla kabul ediyoruz. Başvuruların ardından 120 öğrenciyi mülakata davet ediyoruz. Bunların arasından da 50 öğrenciyi asil olarak akademimize davet ediyoruz." dedi.

Merkezde haftanın 3 günü alanında uzman mentörlerle eğitim verdiklerini anlatan Fidan, şunları kaydetti:

"GÖKTİM Akademi'de robotik kodlama, havacılık ve uzay, tadilat-tamirat, üç boyutlu tasarım, yapay zeka gibi alanlarda öğrencilerimize destek ve eğitim veriyoruz. Öğrencilerimiz, temel eğitimlerini aldıktan sonra proje geliştirme süreçleriyle eğitimlerine devam ediyor. Burada uzman mentörler eşliğinde proje çalışmasını yürütüyorlar. Akademi sayesinde gençler, TEKNOFEST, TÜBİTAK gibi hem ulusal hem de uluslararası yarışmalara katılma imkanı buluyor. GÖKTİM Akademi'de eğitim alan öğrencilerimiz, geleceğin bilim insanı, mühendisi, mucidi olsun istiyoruz. Kayseri Valiliği ve Valimiz Gökmen Çiçek öğrencilerimizin her türlü alanda gelişimleri için onlara destek vermek hususunda bizim her zaman yanımızda oluyor."

"Bu yolculukta ülkemizin yanında bulunmak istiyorum"

Akademide eğitim alan 10. sınıf öğrencisi Ece Taşkan da teknolojiye ve bilimsel çalışmalara merak duyduğunu, çok sayıda projede yer aldığını söyledi.

Atölyelerde eğitim alırken uygulama imkanı da bulduklarını dile getiren Taşkan, "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Aynı seviyedeki öğrencilerle bir aradayız. Bizim için uygun ortam. Büyük projelere adım atma şansımız var. Ülkemiz, büyük bir teknoloji yolculuğunda, bu yolculukta ülkemizin yanında bulunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Lise 11. sınıf öğrencisi Efe Kalkan da uçak mühendisi olmak istediğini, akademide aldıkları eğitimin üst düzey olduğunu ve burada önemli kazanımlar elde ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

Havacılık, Teknoloji, Kayseri, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji GÖKTİM Akademi ile Teknoloji Eğitimi

SON DAKİKA: GÖKTİM Akademi ile Teknoloji Eğitimi - Son Dakika
