Gölbaşı\'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı-Kahramanmaraş yolu 11. kilometrede Müslüm Aksak yönetimindeki 63 AAK 415 plakalı otomobil, Gölbaşı istikametinden Pazarcık yönüne seyri esnasında yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan araç, yolun sağ kısmında bulunan boş alana düştü. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Sabihanur Aksak yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN