Gölbaşı\'ndan Kış Bayramı Yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı Gölbaşı Şubesi tarafından yürütülen "Kış bayramı projesi" kapsamında Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Yukarı Gözlüce Köyü'nde yardım organizasyonu gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde köyde bulunan 300 çocuğa bot, mont, atkı-bere ile kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.
Hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleştirilen yardım çalışması, soğuk kış günlerinde çocukların yüzünü güldürdü. - AĞRI
