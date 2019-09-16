Son Dakika Haberleri: Goldman Sachs: Petrol fiyatları yükselebilir
Son Dakika Güncel Haber

Goldman Sachs: Petrol fiyatları yükselebilir

1 saat önce

Uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Goldman Sachs'tan, Suudi Arabistan'a yönelik saldırının ardından petrol fiyatlarının yükselebileceği uyarısında bulunuldu.

Goldman Sachs: Petrol fiyatları yükselebilir, System.String[]

Goldman Sachs tarafından hazırlanan raporda, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun tesislerine Cumartesi günü yapılan saldırıların ham petrol fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirildi.

Saldırıların Suudi Arabistan'ın kritik öneme sahip petrol altyapısını olumsuz etkilediği kaydedilen raporda, küresel petrol arzına yönelik tehditlerin arttığı ve gelecekte başka saldırıların da meydana gelme riskinin devam ettiği belirtildi. Ayrıca raporda, Suudi Arabistan'da petrol arz kesintisinin 6 haftadan uzun sürmesi halinde, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatının çok hızlı şekilde 75 doların üzerine çıkmasının beklendiği vurgulandı.

SALDIRI GÜNLÜK 5,7 MİLYON VARİL KESİNTİYE YOL AÇTI

Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı olan ve günlük 9,8 milyon varil petrol üreten Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise yapılan saldırı, ülkenin ham petrol üretiminde günlük 5,7 milyon varil kesintiye yol açmıştı.

Suudi Arabistan, Goldman Sachs, Ekonomi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudi Arabistan'daki Aramco tesislerinin vurulması olayı soru işaretlerini korumaya devam ediyor
Trump: Orta Doğu'nun petrolüne ihtiyacımız yok ancak müttefiklerimize yardım edeceğiz Motorine 7 kuruş zam geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarının idam edilişinin 58. yıl dönümünde mesaj yayımladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 18:27:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Goldman Sachs: Petrol fiyatları yükselebilir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]