Gönen Çayı'nda Çevre Denetimleri Artırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Balıkesir'deki Gönen Çayı'nda deşarjı bulunan 25 işletme denetlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gönen Çayı'nda kirliliği önlemek amacıyla belediye ve organize sanayi bölgelerine yönelik denetimler artırıldı.

Bakanlık, biri mobil, 5 çevre laboratuvarı ve 20 personel ile yaptığı kapsamlı denetimlerde deşarjı bulunan 25 işletmeyi denetledi, arıtma tesisi çıkışlarından da 30 atık su numunesi alındı.

Analiz sonuçlarına göre, atık suların mevzuata aykırı olarak deşarjının tespit edilmesi halinde her bir işletme için 839 bin 122 lira idari ceza uygulanacak.

Geçen yıl Balıkesir'de 953 denetim yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca geçen yıl ülke genelinde 62 bin 583 çevre denetimi gerçekleştirildi.

Bu çerçevede Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan 6 bin 977 tesise yaklaşık 4 milyar lira ceza uygulandı, 462 tesis için faaliyet durdurma kararı verildi.

Balıkesir'de 2025'te gerçekleştirilen 953 denetimde ise 76 tesise 187 milyon 657 bin 592 lira para cezası uygulandı.