Gönen\'de Araç Yangını

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Keçeler Mahallesi'nde bir araçta çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, 10 ACT 312 plakalı araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçta çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında araçta maddi hasar oluşurken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BALIKESİR