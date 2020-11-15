Gönüllü olarak çalıştırdığı sporcuyu milli takıma kazandırdı - Son Dakika

Gönüllü olarak çalıştırdığı sporcuyu milli takıma kazandırdı

15.11.2020 08:14
Gönüllü olarak çalıştırdığı sporcuyu milli takıma kazandırdı, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde, beden eğitimi öğretmenliği yapan Mehmet Çiçek, boş zamanlarında badminton sporcusu Kübra Getiren'e (18) gönüllü olarak antrenörlük yaptı.

DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde, beden eğitimi öğretmenliği yapan Mehmet Çiçek, boş zamanlarında badminton sporcusu Kübra Getiren'e (18) gönüllü olarak antrenörlük yaptı. Getiren, Turkey Open Olimpiyat Kota Badminton Turnavası'na katılmaya hak kazandı. Getiren ve Çiçek bu turnuvayla birlikte aynı zamanda Badminton Milli Takımına da davet edildi.

Hazro'da beden eğitimi öğretmeni olan ve Milli Takım antrenörlüğü yapan Mehmet Çiçek, çocukluğumdan beri bildiği badminton sporunu çocuklara öğretmek için çaba sarf ediyor. Çiçek, ilkokul eğitiminden beri badminton sporuna ilgi duyan Kübra Getiren'e gönüllü olarak antrenörlük yaparak, Milli Takımı'na davet edilmesini sağladı. Diyarbakır'daki çocuklara hem de iyi sporcular yetiştirmek amacında olduğunu söyleyen Çiçek, "Badminton sporuyla alakalı olarak hedefimiz birçok insana öğretmek. Diyarbakır'ın her sokağında caddesinde her yaş grubunun badminton oynamasını istiyorum. Kübra, 14-17 Aralık'ta yapılacak Türkiye Open Turnuvası'na katılacak. Kendisi zaten üst düzey sporculardan birisi. Şampiyonada ilimizi en iyi şekilde temsil edecektir. Boş zamanlarımızı en iyi şekilde daha verimli halde geçirmek için gönüllü olarak yapıyorum bu işi. Herhangi bir kurumdan veya yerden ücret talep etmeden sevdiğim bildiğim işi herkese öğretmeye çalışıyorum. Bir değil birçok Kübra yetişsin Diyarbakır'da" dedi.

AVRUPA JUNIOR 3'ÜNCÜLÜĞÜ ELDE ETTİ2012 yılında ilkokul 4'üncü sınıftayken beden eğitimi dersinde özenerek izlediği badminton sporunu yapmaya başlayan Kübra Getiren, GAP Karaçalı Anadolu Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisiyken lise takımındaki başarısıyla Milli Takım'a seçildi. 3 yıldır Milli Takım sporcusu olan Getiren, 2017 yılında Avrupa Junior 3'üncülüğü elde etti. 2018-2019 yılları arasında ise düzenlenen çeşitli müsabakalarda Anadolu Yıldızlar Ligi birinciliği, okul sporlarında ve Türkiye şampiyonasında çeşitli dereceler elde etti. Son olarak 2020 yılı şubat ayında 19 yaş altı Türkiye şampiyonasında ön elemeyi geçerek ilk 64'e kaldı. Getiren'i 4 yıldır aktif olarak çalıştıran Mehmet Çiçek de gönüllü olarak antrenörlük desteği veriyor.'BEN DE ANTRENÖRÜM GİBİ SPORCULAR YETİŞTİRMEK İSTİYORUM'

Getiren, ilkokuldayken beden eğitimi derslerinde arkadaşlarının oynadığını ve genelde çok zevk aldığı bir spor olduğunu ifade ederek, "İlkokul 4'üncü sınıfta başladım. Öğretmenlerim de bende yetenek gördü. O yeteneği devam ettirmeye çalıştım. Güzel yerlere geldim. Ailem de arkamdaydı. Devam ettikçe güzel yerlere geliyor insan. İyi dereceler yaptım. Aynı şekilde babam başta olmak üzere ailem de arkamda duruyor. Avrupa Junıor 3'üncülüğü aldım. 68 başarım var. Milli Takım'da olduğum için Junıor ve international maçım var. Junıor da oynayacağım 13-17 Aralık'ta, antrenörümle beraber gideceğim derece yapmak istiyorum. Ben de antrenörüm gibi sporcular yetiştirmek istiyorum. İlerleyen yaşlarda beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum. Ben de milli antrenör olarak sporcularımı bu seviyelere getirmeyi isterim" dedi.


Gönüllü olarak çalıştırdığı sporcuyu milli takıma kazandırdı
Gönüllü olarak çalıştırdığı sporcuyu milli takıma kazandırdı
Gönüllü olarak çalıştırdığı sporcuyu milli takıma kazandırdı
Gönüllü olarak çalıştırdığı sporcuyu milli takıma kazandırdı
Gönüllü olarak çalıştırdığı sporcuyu milli takıma kazandırdı
Gönüllü olarak çalıştırdığı sporcuyu milli takıma kazandırdı
Gönüllü olarak çalıştırdığı sporcuyu milli takıma kazandırdı
Gönüllü olarak çalıştırdığı sporcuyu milli takıma kazandırdı
Gönüllü olarak çalıştırdığı sporcuyu milli takıma kazandırdı
Gönüllü olarak çalıştırdığı sporcuyu milli takıma kazandırdı
Gönüllü olarak çalıştırdığı sporcuyu milli takıma kazandırdı

Mehmet Çiçek, Diyarbakır, Badminton, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gönüllü olarak çalıştırdığı sporcuyu milli takıma kazandırdı - Son Dakika


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