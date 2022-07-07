Google Play Store'un logosu değişti! Artık daha koyu renkli olacak

En son 2016 yılında logo değişikliğine giden Google Play, bir kez daha logo değişikliğine gitti. Yeni logoda üçgen form ve genel tema korunsa da yapılan değişiklikler göze çarpıyor.

YENİ LOGODA RENKLER DAHA NET

Google Play'in yeni logosuna geçmesi ile birlikte kullanıcıların dikkatini en çok renk paleti çekti. Yeni logoda Mavi ve yeşil renkler daha koyu bir tona dönüşürken, önceki logoda bulunan üçgen bölümün küçültüldüğü dikkatlerden kaçmadı.

NE ZAMAN KULLANIMA GEÇECEĞİ BELİRSİZ

Öte yandan yetkililer tarafından yapılan ayrı açıklamalarda, yeni logonun kullanıma ne zaman hazır olacağı belirtilmedi. Konu hakkında analistlerin görüşü ise yeni logonun yıl sonuna kadar faaliyete geçeceği üzerine.