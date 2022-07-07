Google Play Store'un logosu değişti! Artık daha koyu renkli olacak - Son Dakika
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Google Play Store'un logosu değişti! Artık daha koyu renkli olacak

07.07.2022 12:04
Google Play Store'un logosu değişti! Artık daha koyu renkli olacak

Google Play Store logosu 6 yıldan sonra yapılan bazı yenilikler ile birlikte Android telefonlarda güncellendi. Logoda mavi ve yeşil renklerin daha koyu bir tona dönüştüğü fark edilirken, yetkililer logonun tam kullanıma geçeceği tarihi açıklamaktan kaçındı.

En son 2016 yılında logo değişikliğine giden Google Play, bir kez daha logo değişikliğine gitti. Yeni logoda üçgen form ve genel tema korunsa da yapılan değişiklikler göze çarpıyor.

YENİ LOGODA RENKLER DAHA NET

Google Play'in yeni logosuna geçmesi ile birlikte kullanıcıların dikkatini en çok renk paleti çekti. Yeni logoda Mavi ve yeşil renkler daha koyu bir tona dönüşürken, önceki logoda bulunan üçgen bölümün küçültüldüğü dikkatlerden kaçmadı.

NE ZAMAN KULLANIMA GEÇECEĞİ BELİRSİZ

Öte yandan yetkililer tarafından yapılan ayrı açıklamalarda, yeni logonun kullanıma ne zaman hazır olacağı belirtilmedi. Konu hakkında analistlerin görüşü ise yeni logonun yıl sonuna kadar faaliyete geçeceği üzerine.

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Kaynak: Shiftdelete

Google, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Google Play Store'un logosu değişti! Artık daha koyu renkli olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Google Play Store'un logosu değişti! Artık daha koyu renkli olacak - Son Dakika
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