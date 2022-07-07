En son 2016 yılında logo değişikliğine giden Google Play, bir kez daha logo değişikliğine gitti. Yeni logoda üçgen form ve genel tema korunsa da yapılan değişiklikler göze çarpıyor.
Google Play'in yeni logosuna geçmesi ile birlikte kullanıcıların dikkatini en çok renk paleti çekti. Yeni logoda Mavi ve yeşil renkler daha koyu bir tona dönüşürken, önceki logoda bulunan üçgen bölümün küçültüldüğü dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan yetkililer tarafından yapılan ayrı açıklamalarda, yeni logonun kullanıma ne zaman hazır olacağı belirtilmedi. Konu hakkında analistlerin görüşü ise yeni logonun yıl sonuna kadar faaliyete geçeceği üzerine.
Son Dakika › Teknoloji › Google Play Store'un logosu değişti! Artık daha koyu renkli olacak - Son Dakika