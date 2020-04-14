Görele Belediyesinden yaşlı adama sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika

Giresun'un Görele ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkması kısıtlanan 75 yaşındaki Emin Yosma'nın doğum günü belediye ekiplerince kutlandı.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, ilçeye bağlı Çavuşlu beldesi Şahali Mahallesi'nde yaşayan Yosma için doğum günü pastası hazırlattı.

Belediye görevlileri, evinde ziyaret ettikleri yaşlı adama pastasını ikram etti.

Belediye Başkanı Erener, bir süre görüntülü sohbet ettiği Emin Yosma'nın doğum gününü kutladı.

Tolga Erener, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşlıların kendileri için çok önemli değer olduğunu belirterek, "Yaşlılarımız bizim değerlerimizden ve en kıymetlilerimizdir. Onları unutmamız mümkün değil. Kendilerine uzun ömürler, hasta olan yaşlılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.