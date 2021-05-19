Görme kaybı yaşayan kadının sağ gözünden alınan retina dokusu sol gözüne ışık oldu - Son Dakika

Retina yırtılması nedeniyle sol gözünde büyük ölçüde görme kaybı yaşayan 77 yaşındaki kadın, Van'da yapılan "retina dokusu nakli"yle daha iyi görmeye başladı.

Mardin'in Mazıdağ ilçesinde 6 aydır sol gözünden rahatsız olan 6 çocuk annesi Şemsih Öztemel, bu sürede yapılan tedavilerden sonuç alamayınca Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne başvurdu.

YYÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Muhammed Batur tarafından kontrolleri yapılan Öztemel'in retina yırtılması nedeniyle sol gözünde büyük oranda görme kaybı yaşadığı belirlendi.

Batur ve ekibi tarafından ameliyata alınan Öztemel'e sağ gözünden "retina dokusu nakli" yapıldı.

"Zamanla görme yetisi artacak"

Batur, AA muhabirine, ülkede çok az merkezde yapılabilen ameliyatı başarıyla gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Mardin'den gelen hastanın muayenesinde görme keskinliğinin en iyi olduğu "sarı nokta" olarak bilinen merkezde büyük bir delik tespit ettiklerini anlatan Batur, şunları söyledi:

"Hastada görme keskinliği olarak sadece bir ışık hissi vardı. Tedavisi için gerekli planlamamızı yaptık. Sağ gözünün iç kısmında, sinir tabakasının başka bir alanından aldığımız retina dokusunun naklini, görme keskinliğinin en iyi olduğu ve sarı nokta olarak bilinen merkeze başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Hasta ameliyattan bir gün sonra yarım metreye kadar görme keskinliği kazandı. Zamanla görme yetisinin artmasını bekliyoruz."

"Başka illerden hasta kabul eden bir seviyeye ulaştık"

Halk arasında "göz nakli" diye bilinen kornea naklini de 2012 yılından bu yana kentte yaptıklarını dile getiren Batur, şöyle devam etti:

"Yine aynı tarihte göz bankasını Van'da kurduk. Yeni tip koronavirüs salgınının kentimizde görülmeye başlandığı güne kadar nakil bekleyen tüm hastalarımızın nakillerini gerçekleştirdik. Şu an nakil bekleyen hastamız yok diyebilirim. Merkezimizde yapılan operasyonlar ve nakillerin çevre illerde de yapılabilmesi için çeşitli eğitimler veriyoruz. Eğitimini tamamlayan sağlık personeline Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika verdik. Retina yırtığı, göz içerisindeki kanamalar, diyabete bağlı retina hastalıkları, gözün sinir tabakasındaki delikler gibi her türlü retina hastalığını tedavi edebiliyoruz. Daha önce çok fazla hasta başka illere tedavi olmaya gidiyordu. Son yıllarda yaptığımız başarılı operasyonlarla bunun önüne geçtik. Hastaları sevk eden konumdan başka illerden hasta kabul eden bir seviyeye ulaştık."

"Sağlık durumum çok iyi"

Sağlığına kavuşan Şemsih Öztemel ise "Sol gözüm gittikçe kararmaya başladı. Çok zor bir süreç yaşadım. Her yer karanlıktı sanki. Van'a gelerek ameliyat oldum. Sağlık durumum çok iyi. Görebiliyorum. Allah doktorlardan razı olsun." dedi.

Oğlu Selamettin Öztemel de annesinin daha önce iki kez ameliyat olduğunu ancak sonuç alamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız araştırmalarda bu tedavinin Türkiye'de sayılı merkezlerde yapıldığını öğrendik. Bu merkezlerden biri olan YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi olmaya karar verdik. Annem burada ameliyat edildi. Şimdi rahatlıkla görebilmesi bizi çok mutlu etti. Taburcu olup evimize gideceğiz. Doktor ve hemşirelere gayretlerinden dolayı teşekkür ederiz."