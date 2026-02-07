Bolu'nun Göynük ilçesinde yola düşen kaya parçaları nedeniyle Bilecik-Sakarya-Nallıhan kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Bilecik-Sakarya-Nallıhan kara yolunun Sifyanlar köyü mevkisinde yola kaya parçaları düştü.
Güzergahta ulaşım kontrollü sağlanırken, yoldaki kaya parçalarının kaldırılması ve trafiğin normale dönmesi için çalışma başlatıldı.
Bölgede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle sürücülerin dikkatli seyretmesi, trafik işaretlerine ve uyarılara riayet etmeleri istendi.
Son Dakika › Güncel › Göynük'te Yola Kaya Parçaları Düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?