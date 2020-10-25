Göz gözü görmeyecek! 3 bölge için pus ve sis uyarısı - Son Dakika

Göz gözü görmeyecek! 3 bölge için pus ve sis uyarısı

25.10.2020 08:23

Meteoroloji'ye göre yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Marmara'da Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EGE: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Göz gözü görmeyecek! 3 bölge için pus ve sis uyarısı

Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göz gözü görmeyecek! 3 bölge için pus ve sis uyarısı - Son Dakika

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