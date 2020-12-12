Göztepe: 3-2 - Son Dakika

Göztepe: 3-2

12.12.2020 18:16
Göztepe: 3-2, System.String[]

STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Özgür Yankaya (xxx), Süleyman Özay (xxx), Yusuf Bozdoğan (xxx)ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx) - Dilaver (xx), Meriah (xx), Moroziuk (xx), Melnjak (xx), Doğan (xxx), Donsah (xx) (Dk.90 Kemal x), Michalak (xx) (Dk.75 Yasin xx), Boldrin (xxx), Fernando (xx) (Dk.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Özgür Yankaya (xxx), Süleyman Özay (xxx), Yusuf Bozdoğan (xxx)ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx) - Dilaver (xx), Meriah (xx), Moroziuk (xx), Melnjak (xx), Doğan (xxx), Donsah (xx) (Dk.90 Kemal x), Michalak (xx) (Dk.75 Yasin xx), Boldrin (xxx), Fernando (xx) (Dk.67 Onur xx), Skoda (xx)GÖZTEPE: İrfan Can (xx) - Titi (xx), Alpaslan (xxx), Murat (xx), Berkan (xx) (Dk.63 Burekovic xx), Kubilay (xx) (Dk.56 Yalçın xx), Soner (xx), Halil (xxx), Tripic (xx) (Dk.56 Napoleoli xx), Mossoro (xx) (Dk.56 Guilherme xx), Ndiaye (xx)GOLLER: Dk. 45 Boldrin (P.), Dk.57 Michalak, Dk.90+1 Skoda (Çaykur Rizespor) – Dk.66 Yalçın, Dk.81 Napoleoli (Göztepe)SARI KARTLAR: Melnjak, Moroziuk, Yasin (Çaykur Rizespor) –  Mossoro, Murat, Guilherme, Titi, Alpaslan (Göztepe)Süper Lig'in 12'nci haftasında Çaykur Rizespor sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek 3 maç sonra 3 puan aldı.4'üncü dakikada sol kanattan Fernando'nun gönderdiği pasla ceza yayı üzerinde buluşan Boldrin'in bekletmek çektiği şutta top üstten dışarıya çıktı.33'üncü dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahası içerisine giren Soner'in yerden sert şutuna kaleci Gökhan direk dibinde uzunarak topu kornere çeldi.34'üncü dakikada Tripic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa yükselen Alpaslan'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarıya çıktı.45'inci dakikada ceza sahası içerisinde Mossoro ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan Michalak'ın pozisyonunu VAR'da inceleyen maçın hakemi penaltı kararı verdi. Penaltı atışında topun başına geçen Boldrin'in şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.57'nci dakikada sol kanattan Fernando'nun gönderdiği pasla topla buluşan Michalak'ın ceza yayı üzerinde çektiği şut, önündeki Berkan'a çarparak kaleci İrfan Can'ı yanılttı ve top filelerle buluştu: 2-0.64'üncü dakikada Doğan'dan aldığı pasın ardından çalımlarla ceza sahası içerisine giren Boldrin'in sol çaprazdan çektiği sert şut, kaleci İrfan Can'dan sekerek oyun alanına geri döndü.66'ncı dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinden seken topa arka direkte vuran Soner'in şutu Titi'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun geriye doğru çıkardığı pasla penaltı noktasında buluşan Yalçın'ın gelişine vuruşunda top sol kale direğinin içine çarparak ağlarla buluştu: 2-1.70'inci dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Soner'in yerden gönderdiği pasla altı pas içerisinde topla buluşan Napoleoli'nin şutunda top üstten auta çıktı.81'inci dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Alpaslan'ın kafa vuruşunda seken topu kale önünde tamamlayan Napoleoli'nin şutunda top ağlarla buluştu: 2-2.90+1'inci dakikada kullanılan köşe vuruşunda Alpaslan ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan Yasin'in pozisyonunda karşılaşmanın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Topun başına gelen Boldrin'in penaltı vuruşunda top kaleci İrfan'dan oyun alanına döndü. Seken topu ceza sahası içerisinde tamamlayan Skoda'nın şutunda top ağlarla buluştu: 3-2.Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Göztepe: 3-2
Göztepe: 3-2
Göztepe: 3-2
Göztepe: 3-2
Göztepe: 3-2
Göztepe: 3-2
Göztepe: 3-2
Göztepe: 3-2
Göztepe: 3-2
Göztepe: 3-2
Göztepe: 3-2

Çaykur Rizespor, Yusuf Bozdoğan, Özgür Yankaya, Çaykur, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe: 3-2 - Son Dakika Spor


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