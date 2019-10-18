Son Dakika Haberleri: Göztepe, Başakşehir'de puan avında! Beto döndü...
Son Dakika Spor Göztepe, Başakşehir'de puan avında! Beto döndü...

Göztepe, Başakşehir'de puan avında! Beto döndü...

50 dakika önce

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Göztepe, Başakşehir'de puan avında! Beto döndü..., System.String[]

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.


Kaleci Beto'nun cezasının bittiği Göz-Göz'de eksik futbolcu bulunmuyor.


Ligde Göztepe bu sezon ilk 7 maçta 9 puan topladı. Sarı-kırmızılıların eski teknik patronlarından Okan Buruk'un çalıştırdığı Başakşehir'in ise 11 puanı bulunuyor.


Milli ara öncesi iyi bir çıkış yakaladıklarını söyleyen Teknik Direktör Tamer Tuna, "Zorlu deplasmanlardan birine gideceğiz. Geçen sezon rakibimiz karşısında son haftalarda deplasmanda çok önemli bir galibiyet almıştık. Yine kazanıp yükselişimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.


GÖZTEPE'nin muhtemel 11'i şu şekilde...


Beto - Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Napoleoni, Serdar, Jerome


Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Beto, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:17 
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