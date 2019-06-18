Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Caner tamam, Emrah yolda
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Göztepe'de Caner tamam, Emrah yolda

1 saat önce

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe yerli transferinde hamlelere başladı.

Göztepe'de Caner tamam, Emrah yolda, System.String[]

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe yerli transferinde hamlelere başladı. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Tamer Tuna'nın raporu doğrultusunda küme düşen Akhisarspor'la yollarını ayıran stoper Caner Osmanpaşa ile prensipte anlaşma sağladı. Son 4 sezondur yeşil-siyahlı formayı giyen 31 yaşındaki futbolcuyla küçük pürüzlerin kaldığı ve en kısa zamanda resmi sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Caner transferinde sona gelen Göztepe'nin, Akhisar gibi küme düşme acısı yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kanat oyuncusu Emrah Başsan'la da ciddi şekilde ilgilendiği vurgulandı. Emrah'ın da Göztepe'ye gelmeyi çok istediği ve bu transferin en kısa zamanda netlik kazanacağı ileri sürüldü. 
GALATASARAY'DA OYNADI
Göztepe, Trabzonspor'dan Hugo Radollega, Galatasaray'dan Eren Derdiyok ve Lokomotiv Moskova'dan Manuel Fernandes'le görüşmelerini sürdürüyor. Futbol yaşamına Akçaabat Sebatspor'da başlayan Caner Osmanpaşa, Orduspor, Denizlispor, 1461 Trabzon, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor ve Akhisarspor'da oynadı. Geçen sezon Akhisarspor'da 46 resmi maça çıkarak oldukça istikrarlı bir görüntü ortaya koyan deneyimli savunmacı, 3923 dakika sahada kaldı. Erzurumspor'da geçen sene 31 lig maçına çıkan 27 yaşındaki Emrah ise Pendikspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray'da görev aldı. Yurt dışı deneyimi de yaşayan Emrah Başsan profesyonel kariyerinde 280 maç oynayıp 54 kez gol sevinci yaşadı. 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:42 Kaynak: DHA
Emrah, Spor
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