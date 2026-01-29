Göztepe'nin Olimpiyat Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Göztepe'nin Olimpiyat Hedefi

29.01.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmet Sepil, Göztepe'nin olimpiyatlara daha fazla sporcu göndermeyi hedeflediğini açıkladı.

Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, olimpiyatlarda çok sayıda branşta Göztepe armalı sporcu görmeyi hedeflediklerini belirtti.

Sepil, AA muhabirine olimpik branşlara yarışmacı ve milli formayla temsil edebilecek oyuncular yetiştirmeye büyük önem verdikleri söyledi.

En büyük hedefllerinin olimpiyatlara yönelik olduğunu dile getiren Sepil, "Göztepe armasıyla olimpiyatlara katılan cimnastikçilerimiz vardı. Önceki olimpiyatlarda tarihimizdeki tek madalya alan cimnastikçimiz Ferhat Arıcan, Göztepe armasıyla bu başarıya kavuştu. Hedefimiz, olimpiyatlara Göztepe armasıyla daha fazla, değişik branşlardan oyuncuyla gitmek. İlk hedef Los Angeles Olimpiyatları ama ana hedef olarak 2032 Olimpiyatlarını koyduk." diye konuştu.

"Olimpik branşlarda kullanacağımız alanları da genişleteceğiz"

Mehmet Sepil, gençleri spora yönlendirmek için çabaladıklarını kaydederek, cimnastik ve yüzme ağırlıklı binlerce gence ulaştıklarını anlattı. Bununla ilgili doğru yapılanmayı ve altyapı tesislerini bitirmeyi istediklerini ifade eden Sepil, şöyle konuştu:

"Şu an İzmir'in birçok bölgesinde bu okullar hizmet veriyor ama onun dışında stadımızın altında olimpik branşlara ayırdığımız bir bölüm var. Burada hafta sonu 500'den fazla öğrencimize, bale, cimnastik, okçuluk gibi branşlarda hizmet veriyoruz. Stadın tamamını artık çok yakında işletmeye alacağız. Sadece ticari alanların aktive olması değil aynı zamanda bu olimpik branşlarda kullanacağımız alanları da genişleteceğiz. Stadın kullanılmayan bölümlerini olimpik branşlar için açacağız. Bu bizim için yepyeni bir altyapı gelişmesi olacak."

Sepil, Türkiye'de hiçbir yerde olmayan bir tesisi İzmir'e kazandırmak istediklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Futbol dışındaki bütün olimpik branşların olduğu, hedefinin hem yarışmacı sporcu yetiştirmek hem de gençleri orada bir arada toplamak için bir sistem geliştiriyoruz. Yani yapılanmamızı burada da 1-2 yıl içinde tamamladığımızda bu branşlarda milli formayla birçok gencimizle gurur duyacağımıza eminim."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mehmet Sepil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'nin Olimpiyat Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adanalı seyyar satıcı “milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum“ deyip isyan etti Adanalı seyyar satıcı "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Kaan’ın hayatı bir günde altüst oldu Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum Kaan'ın hayatı bir günde altüst oldu! Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı
Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi Eksperde dünyası başına yıkıldı Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi! Eksperde dünyası başına yıkıldı
ABD ile gerilim yaşayan İran’dan Türkiye’de sinsi plan Hedeflerinde İncirlik vardı ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı
Görüntü İstanbul’un tarihi semtinden Turisti tekme tokat dövdü Görüntü İstanbul'un tarihi semtinden! Turisti tekme tokat dövdü

11:41
Binlerce kez paylaşıldı Sergen Yalçın’ın Haaland için söyledikleri yeniden gündemde
Binlerce kez paylaşıldı! Sergen Yalçın'ın Haaland için söyledikleri yeniden gündemde
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:15
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
10:52
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor Pilot il olarak Erzurum seçildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi
10:38
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Sahnedeki kişi devlet başkanı
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı
10:31
Kara kış geri geliyor Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 11:53:01. #7.11#
SON DAKİKA: Göztepe'nin Olimpiyat Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.