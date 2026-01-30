Gram Altın Düşüşte: 7.244 Lira - Son Dakika
Ekonomi

Gram Altın Düşüşte: 7.244 Lira

30.01.2026 10:17
Gram altın, güne 7.244 liradan başlarken, ons fiyatındaki düşüş etkili oluyor.

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 7 bin 244 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,8 artışla 7 bin 504 liradan tamamladı. Yeni güne değer kaybıyla başlayan gram altın saat 09.35 itibarıyla yüzde 4 azalışla 7 bin 244 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 674 liradan, Cumhuriyet altını ise 50 bin 67 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 3,8 azalışla 5 bin 187 dolardan işlem görüyor.

ABD'de hükümetin yeniden kapanma ihtimalinin gündemde kalması, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için olası adaylara ilişkin gelişmeler ve şirket bilançolarından alınan karışık sinyaller varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Fed başkanlığına aday göstereceği ismi bugün açıklayacağını belirtti. Trump'ın Fed başkanlığı için aday gösterebileceği isimler arasında Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ve varlık yönetim şirketi BlackRock'ta yöneticilik yapan Rick Rieder bulunuyor.

Ancak bu isimler arasında eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh öne çıkıyor. ABD medyasında, Warsh'ın Trump tarafından Fed başkanlığı için aday gösterilmesinin yüksek ihtimal olduğu ifade ediliyor.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ile Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında Almanya ve Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ile büyüme verilerinin, ABD'de ise Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin piyasaların odağında yer alacağını söyledi.

Kaynak: AA

