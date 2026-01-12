Gram Altın Yükselişle 6.345 Lira Oldu - Son Dakika
Ekonomi

Gram Altın Yükselişle 6.345 Lira Oldu

12.01.2026 10:18
Gram altın, güne 6.345 liradan başlayarak değer kazanmaya devam ediyor. Jeopolitik gerilimler etkili.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 345 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 6 bin 253,1 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla yüzde 1,7 değer kazancıyla 6 bin 345 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 572 liradan, Cumhuriyet altını ise 42 bin 118 liradan satılıyor.

Altının onsu 4 bin 601,3 dolarla rekor kırarken şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 4 bin 571 dolardan işlem görüyor. Gümüşün onsu da önceki kapanışa göre yüzde 5,73 artışla 84,4 dolardan alıcı buluyor.

İran'daki protestolar, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi, Çin-Japonya arasındaki diplomatik kriz ve ABD'nin Grönland'ı ilhak edebileceğine yönelik küresel çapta devam eden jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik artan endişeler yeni haftada varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Adalet Bakanlığının Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili olarak kendisine yönelik bir cezai iddianame tehdidinde bulunduğunu duyurdu.

Cezai suçlama tehdidinin asıl nedeninin Fed'in para politikası kararları olduğunu öne süren Powell, şu ifadeleri kullandı:

"Cezai suçlama tehdidi, Fed'in faiz oranlarını Başkanın tercihlerini izlemek yerine halka neyin hizmet edeceğine dair en iyi değerlendirmemize dayanarak belirlemesinin bir sonucudur. Bu, Fed'in faiz oranlarını kanıtlara ve ekonomik koşullara dayanarak belirlemeye devam edip edemeyeceği, yoksa bunun yerine para politikasının siyasi baskı veya yıldırma eylemleriyle mi yönlendirileceğiyle ilgilidir."

Söz konusu gelişmeler değerli metal fiyatlarında sert yükselişlere neden oluyor. ???????Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da cari denge ile Fed'e ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

