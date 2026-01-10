Grok'un Tartışmalı Görsel Özelliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Grok'un Tartışmalı Görsel Özelliği

10.01.2026 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Grok botu, cinsel içerikli görseller ürettiği gerekçesiyle tepkilere maruz kalıyor.

ABD merkezli X platformunda kullanılan yapay zeka sohbet botu Grok'un son günlerde gündemde olan "çıplak veya bikinili" görsel üretme ve düzenleme özelliği, çocuk istismarına sebep olduğu gerekçesiyle tartışma konusu oldu.

Wired sitesinin haberine göre yapay zeka botu Grok, son zamanlarda kullanıcıların talimatı doğrultusunda çeşitli tartışmalar yaratacak görseller üretmesiyle gündemde.

Buna göre, yaklaşık son bir haftadır X kullanıcıları, Grok'tan kadınların kıyafetlerinin çıkarıldığı ya da şeffaf bikini gibi unsurlar içeren görseller üretmesini talep ediyor.

Söz konusu durumdan dolayı X yönetimi, Grok'un görsel üretme özelliğini yalnızca ücretli abonelere sınırlandırsa da yapılan değişikliğe rağmen Grok'un hala "soyunma" temalı ve cinsel içerikli görseller üretmek için kullanılabildiği belirtiliyor.

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu X şirketi ve Grok'un geliştiricisi xAI şirketinin, rızasız müstehcen görüntüler ve çocuklara ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli görüntüler oluşturmaları nedeniyle dünya çapındaki düzenleyici kurumlar tarafından giderek artan sayıda soruşturmayla karşı karşıya kaldığı aktarılıyor.

Grok yalnızca ücretli hesaplara yanıt verse de durum hala devam ediyor

Öte yandan X'teki Grok hesabı, dünden itibaren bazı kullanıcıların taleplerine, görsel üretme ve düzenleme işlemlerinin yıllık 395 dolarlık abonelik paketine yönlendiren bir bağlantının da yer aldığı ve bu hizmetlerin "şu anda yalnızca ücretli abonelere açık olduğu" yönünde yanıtlar vermeye başladı.

Söz konusu adım, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu X ve Grok'u geliştiren xAI şirketine yönelik artan tepkiler ve incelemelerin ardından geldi.

Bu iki şirket, rıza dışı müstehcen içerik üretimi ve çocuklara yönelik cinsel içerik iddiaları nedeniyle dünya genelinde düzenleyici kurumların soruşturmalarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Görsel üretim özelliğinin ücretli abonelere açılmasının ardından, Grok'un herkese açık görsel akışında bu tür içeriklerin azaldığı görülse de ücretli ve doğrulanmış hesaplar üzerinden hala cinsel içerikli görseller üretilebildiği kaydediliyor.

Grok'a tepkiler sürüyor

X'teki kullanıcıların Grok'tan ünlülerin ve tanınmamış kişilerin fotoğraflarını kullanarak cinsel içerikli sahte görsel içerikler üretmesini istedikleri "sosyal medya akımına" tepkiler sadece İngiltere ile sınırlı değil.

X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, 3 Ocak'ta, "Grok'u yasa dışı içeriklerin üretiminde kullananlar, yasa dışı içerikleri yüklemiş gibi muamele görecektir." açıklamasını yapsa da tepkiler sürüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 5 Ocak'ta konuyu çok ciddiye aldıklarını ve değerlendirme sürecinde olduklarını açıklamıştı.

Malezya, 3 Ocak'ta X'in bu tür zararlı içeriklerin yayılmasını önleme konusunda sorumluluğu olduğunu vurgulamıştı.

Hindistan da geçen hafta X'e, konu hakkında kapsamlı inceleme yapma talimatı vermişti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Grok'un Tartışmalı Görsel Özelliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Marmara’da fırtına, Trakya’da şiddetli yağış bekleniyor Marmara'da fırtına, Trakya'da şiddetli yağış bekleniyor
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
Rusya Ukrayna’yı Oreşnik füzeyle vurdu Ülke karanlığa gömüldü Rusya Ukrayna'yı Oreşnik füzeyle vurdu! Ülke karanlığa gömüldü
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

14:57
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
14:54
Derbi ertelenir mi Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
Derbi ertelenir mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
14:50
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
14:22
Vatandaşı mağdur eden karara ’’Memnunuz’’ diyen Şekib Avdagiç’e tepki yağıyor
Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor
12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 15:52:37. #7.11#
SON DAKİKA: Grok'un Tartışmalı Görsel Özelliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.