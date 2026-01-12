Grönland İçin Aptalca Savaş Uyarısı

LONDRA, 12 Ocak (Xinhua) -- Danimarka Parlamentosu Savunma Komisyonu Başkanı Rasmus Jarlov, Grönland konusundaki bir askeri çatışmanın, "tarihin en aptalca savaşı" olacağını söyledi.

Jarlov pazar günü Sky News'e yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ele geçirme hırsını, "modern tarihin en gayrimeşru toprak talebine yönelik bir çekişme" diye niteledi.

Ne Rusya'nın ne de Çin'in, Grönland'da herhangi bir faaliyet yürütmediğini belirten Jarlov, "Konsoloslukları yok. Madencilik faaliyetleri yok. Hiçbir şeye sahip değiller. Kısaca orada bir varlıkları yok" dedi.

Jarlov, "Grönlandlıların, ABD'li olmak istemediklerini de satılık olmadıklarını da son derece açık şekilde ortaya koyduğunu" vurguladı.