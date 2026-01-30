Gül'ün Ankara Ziyaretleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gül'ün Ankara Ziyaretleri

Gül\'ün Ankara Ziyaretleri
30.01.2026 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vezirköprü Belediye Başkanı Gül, Ankara'da projeleri değerlendirip önemli görüşmeler yaptı.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül'ün Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gül'ün ziyaretlerinde Vezirköprü'nün öncelikli ihtiyaçları ve projeleri değerlendirildi.

TOKİ Emlak Daire Başkanı Mehmet Akif Yakar ile bir araya gelen Gül, devam eden ve planlanan konut projelerinin süreci, uygulama takvimi ve ilerleyişi hakkında değerlendirmede bulundu.

Aralık ayında ihalesi yapılan 298 konut ve iş yerinin önümüzdeki günlerde yer tesliminin yapılarak şubat ayında inşaatına başlanacağı, kalan konutların ihalesinin ise yıl içinde gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tetkik hakimi Ömer Erbiz ile yapılan görüşmede ise Vezirköprü'de yapılması planlanan açık ve kapalı cezaevi projeleri ele alındı.

Gül, İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan'ı ziyaret ederek ilçede devam eden altyapı ve üstyapı yatırımları ile planlanan projeler hakkında istişarede bulundu.

Gül, Vezirköprü'nün hak ettiği yatırımları alabilmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, ilçeye uzun yıllar hizmet edecek kalıcı projeler hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Murat Gül, Politika, Belediye, Cezaevi, Güncel, Ankara, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gül'ün Ankara Ziyaretleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
Elektrik ve doğal gaza zam olacak mı Bakan Bayraktar yanıtladı Elektrik ve doğal gaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar yanıtladı
Araç sahipleri dikkat MTV ödemesi için son 5 gün Araç sahipleri dikkat! MTV ödemesi için son 5 gün
Aziz İhsan Aktaş davasında 3. gün Belediye başkanı savunma yaptı, annesi ağladı Aziz İhsan Aktaş davasında 3. gün! Belediye başkanı savunma yaptı, annesi ağladı
Otomotiv devi, yangın riski nedeniyle 40 binden fazla aracını geri çağırdı Otomotiv devi, yangın riski nedeniyle 40 binden fazla aracını geri çağırdı

10:05
Pep Guardiola’nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
10:05
Videoyu izlemeniz lazım Khamzat Chimaev’i karşısında gören dövüşçü süt dökmüş kedi gibi oldu
Videoyu izlemeniz lazım! Khamzat Chimaev'i karşısında gören dövüşçü süt dökmüş kedi gibi oldu
09:54
Avrupa ülkesini sarsan skandal Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının 18 görüntüleri sızdı
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının +18 görüntüleri sızdı
09:32
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
08:59
Deniz İbişler 6 gündür her yerde aranıyordu Korkutan haber geldi
Deniz İbişler 6 gündür her yerde aranıyordu! Korkutan haber geldi
08:34
60 ilde sarı alarm İstanbul’a kar geliyor
60 ilde sarı alarm! İstanbul'a kar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 10:30:25. #7.11#
SON DAKİKA: Gül'ün Ankara Ziyaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.