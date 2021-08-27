Ergen, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile virüse yakalandığını duyurdu.

Ünlü şarkıcı, "Corona oldum. Vakti ve sıram gelince iki kez aşımı oldum. Bir daha test yaptırmadım. Antikor baktırmadım.

Üç oğlum yüzyüze eğitime başlayacaklar. Sağlık sektöründe emek veren herkese sevgim saygım anlayışım ve minnetim sonsuz." dedi.

Koronavirüsün ağır semptomlarına maruz kalmayan Ergen, daha önce yaptığı açıklamada, "Tu¨m du¨nyanın sınavı bu sadece bizim degˆil ki... Belirsizligˆi teslimiyetle as¸acagˆız ve girdigˆimiz gibi c¸ıkmayacagˆız bu gu¨nlerden... Kendi adıma, tu¨m zorlukların ardından dogˆan gu¨nes¸i iyi tanırım." ifadelerini kullanmıştı.