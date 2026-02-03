Gülcan Yılmaz: Depremde Eşini Kaybetti, Güçlü Olmaya Çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Gülcan Yılmaz: Depremde Eşini Kaybetti, Güçlü Olmaya Çalışıyor

Gülcan Yılmaz: Depremde Eşini Kaybetti, Güçlü Olmaya Çalışıyor
03.02.2026 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremde eşini kaybeden Gülcan Yılmaz, kaybının acısıyla mücadele ederken protezle yürümeye başladı.

Hatay'da depremde yıkılan evinin enkazından 5'inci gün çıkarılan, sağ kolu ve bacakları ampute edilen 50 yaşındaki Gülcan Yılmaz, afette kaybettiği eşini özlemle anıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Gülcan ve Ali Yılmaz çiftinin yaşadığı merkez Antakya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 8 katlı Şendağ Apartmanı yıkıldı.

Binanın enkazından ekiplerin çalışması sonucu afetin 5'inci gününde Gülcan Yılmaz yaralı olarak kurtarıldı, eşinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağ kolu ve diz altından iki bacağı ampute edilen 50 yaşındaki kadın, bir süre tekerlekli sandalyeyle hayata tutundu.

KİPTAŞ Antakya Geçici Yaşam Alanı'na yerleşen Yılmaz, yeniden ayağa kalkmak için Antakya'daki Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Neşe Özgür-Mustafa Sabuncuoğlu Engelli Hizmet Merkezine başvurdu.

Vakfın desteğiyle Mayıs 2023'te İstanbul'daki bir hastanede gerçekleştirilen operasyonla bacakları ile koluna protez takılan Yılmaz, merkezde gördüğü fizik tedavinin ardından yeniden yürümeye başladı.

Biri evli iki çocuğu bulunan Yılmaz, afette kaybettiği eşini özlemle anıyor ve ondan geriye kalan fotoğraflara bakarak eski güzel günleri yadediyor.

"Güçlü olmak zorundaydım"

Gülcan Yılmaz, AA muhabirine, depremin üzerinden 3 yıl geçse de eşinin eksikliğini her zaman hissettiğini söyledi.

Enkaz altındayken yaşadığı anları unutamadığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Eşimin öldüğünü hissetim çünkü kalbimde kocaman bir acı oluştu. Çocuklarımın sağ olduğundan emindim, hissediyordum. Güçlü olmak zorundaydım. Eşim benim hayat arkadaşımdı, o benim en iyi anlayanımdı, doktorumdu, ilacımdı. Çok ağladım, bağırdım, yalvarıyorum 'Ali duyuyorsan sesimi ne olur çocuklarımız ve benim için dayan' dedim. İyi olmak zorundaydım, çünkü çocuklarımı toparlamam lazımdı."

Yılmaz, eşini kaybetmesinin kendisini derinden etkilediğini dile getirdi.

"Çocuklarına motivasyon vermek isteyen bir anne var"

Çocuklarının kendisine, kendisinin de çocuklarına ihtiyacı olduğunu belirten Yılmaz, "Babalarını, evlerini, memleketlerini kaybetmişler. Baba candır, çınardır, anne yarım kalmış. Güçlü olmaya çalışan ve çocuklarına motivasyon vermek isteyen bir anne var ama anneye de güç verecek iki evlat var." diye konuştu.

Yılmaz, iki bacağının ve bir kolunun protez olmasına rağmen engel tanımadığını ve e-ticaret yoluyla çeşitli ürünlerin satışını yaparak kendi ayakları üzerinde durmaya çalıştığını ifade etti.

İşini daha da büyütmek istediğini anlatan Yılmaz, "Desteğe ihtiyacım var. Hedeflerim büyük, sahne ve motivasyon konuşmacısı da olmak insanların hayatına, gönüllerine dokunmak istiyorum çünkü benim başka yapabileceğim bir iş yok." dedi.

Depremde yıkılan evlerinin kiralık olması nedeniyle hak sahibi olmadığını kaydeden Yılmaz, eşinden kalan emekli maaşıyla geçinmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gülcan Yılmaz: Depremde Eşini Kaybetti, Güçlü Olmaya Çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
12:12
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
11:47
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:13
Enflasyon neden yüksek geldi Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 12:42:20. #7.11#
SON DAKİKA: Gülcan Yılmaz: Depremde Eşini Kaybetti, Güçlü Olmaya Çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.