Gülistan Doku'nun Akıbeti Soruluyor

05.01.2026 10:01
Emek Partisi Başkanı Seyit Aslan, 6 yıldır kayıp Gülistan Doku için soruşturma talep etti.

(ANKARA)- Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, 6 yıldır haber alınamayan Gülistan Doku'nun akıbetini sordu. Doku'ya ne olduğunun cevabını istediklerini söyleyen Aslan, "Neden Gülistan'ın ailesinin ve akıbetini soranların şüphelerini gidermek için adım atılmıyor, etkili bir soruşturma yürütülmüyor?" dedi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamıyor. Aradan geçen 6 yıla rağmen Doku'nun bulunamamasına sosyal medya hesabından tepki gösteren Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, "6 yıl.. Aylar, mevsimler, yıllar değişti... Soru aynı: Gülistan Doku nerede?" ifadelerini kullandı.

"Gülistan bulunana dek sormaktan vazgeçmeyeceğiz" diyen Aslan şunları kaydetti:

"6 yıl.. Aylar, mevsimler, yıllar değişti... Soru aynı: Gülistan Doku nerede?

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den bu güne haber yok.

Bu ülkede 6 yıldır bir genç kadının akıbeti bilinmiyor. 6 yıldır yetkililer Gülistan Doku'ya ne olduğunu bulamadı. 6 yıldır ne şüpheli Zaynal Abakarov yargılandı ne de Gülistan'ı bulmak için etkin arama çalışmaları yürütüldü.

Gülistan bulunana dek sormaktan vazgeçmeyeceğiz:

Yanıt istiyoruz:

Gülistan Doku nerede?

Neden şüpheliler korunuyor?

Neden Gülistan'ın ailesinin ve akıbetini soranların şüphelerini gidermek için adım atılmıyor, etkili bir soruşturma yürütülmüyor?"

Kaynak: ANKA

