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Gülsin Onay, mest etti

6 saat önce

MERSİN'de, Dünya Piyanistler Günü dolayısıyla mini konser veren dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, performansı ile sanatseverleri mest etti.

Gülsin Onay, mest etti, System.String[]

MERSİN'de, Dünya Piyanistler Günü dolayısıyla mini konser veren dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, performansı ile sanatseverleri mest etti.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Nevit Kodallı Oda Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi Devlet Konservatuarı Konser Salonu'nda gerçekleştirilen konseri çok sayıda sanatsever izledi. Onay'ın performansı öncesi Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü öğrencileri sahne aldı. Büyük alkış alan genç piyanistlerin ardından sahneye Onay çıktı. J.S. Bach ve F. Chopin'den parçalar çalan Onay'ı dinleyiciler, ayakta alkışladı. Performans sergileyen genç müzisyenleri ve eğitmenlerini tebrik eden Onay, gençlerle aynı sahnede olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.


Gülsin Onay, Piyanist, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:45 Kaynak: DHA
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