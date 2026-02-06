Gümülcine\'de Sel Felaketi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Yunanistan'ın Gümülcine kentinde şiddetli yağışların ardından ere geçişinde meydana gelen sel felaketinde aracıyla sulara kapılan sürücüsünün araç içinde cansız bedeni bulundu.

Yunanistan'ın Gümülcine kentine bağlı Kalkanca Mahallesinde dere geçişinde meydana gelen sel felaketinde, aracının sulara kapılması sonucu kaybolan sürücünün araç içinde bulunduğu ve hayatını kaybettiği açıklandı. Olay, Poşpoş Çayı üzerindeki dere geçidinde yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre sürücü, geçitte bulunan uyarı levhalarına ve hızla yükselen su seviyesine rağmen karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada araç, şiddetli akıntıya kapılarak sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye polis, Sivil Savunma ve EMAK (Yunanistan Arama Kurtarma Birimi) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucunda sürücünün araç içinde olduğu tespit edildi. Yetkililer, aracın bulunduğu noktadan çıkarılmasının şu an için mümkün olmadığını, ancak yapılan kontrollerde sürücünün yaşamını yitirdiğinin doğrulandığını bildirdi.

Şiddetli akıntı nedeniyle tamamen su altında kalan araç çevresinde çalışmaların son derece riskli olduğu, hatta deneyimli EMAK ekipleri için bile büyük tehlike oluşturduğu vurgulandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer vatandaşlara olumsuz hava şartlarında ve su seviyesi yükselen bölgelerde son derece dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Özellikle taşkın riski bulunan alanlarda uyarı levhalarına kesinlikle uyulması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı. - ATİNA