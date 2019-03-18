Güncelleme - Gaziantep'te Kaçak Sigara Operasyonu
2 saat önce
Gaziantep'te 638 bin paket gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Gaziantep
'te 638 bin paket gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, gümrük kaçağı sigara taşıyan 3 aracı takibe aldı.
Araçlara eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yapılan detaylı aramada 638 bin gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:52 Kaynak: AA
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