Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Gaziantep'te Kaçak Sigara Operasyonu

Güncelleme - Gaziantep'te Kaçak Sigara Operasyonu

2 saat önce

Gaziantep'te 638 bin paket gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Güncelleme - Gaziantep'te Kaçak Sigara Operasyonu, System.String[]
Gaziantep'te 638 bin paket gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı sigara taşıyan 3 aracı takibe aldı.


Araçlara eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.


Yapılan detaylı aramada 638 bin gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:52 Kaynak: AA

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