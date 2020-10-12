GÜNDEM / 12 Ekim 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 12 Ekim 2020

12.10.2020 08:59
GÜNDEM / 12 Ekim 2020, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilecek MYK toplantısına başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilecek MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tüney Şehit Mehmet Demir Ortaokulu'nu, Çankırı TOBB Fen Lisesi'ni, Çankırı Şehit Erdem Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ve Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı ile Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşması'na katılacak.

(Çankırı/09.45-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Lityum Pilot Üretim Tesisi'nie ziyarette bulunacak.

(Eskişehir/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Yusufeli Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Yusufeli Şantiyesi'nde saha incelemesinde bulunacak.

(Artvin/10.30/11.30/13.15/14.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile ağustos ayı inşaat maliyet endeksi verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması sonrası gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başlayacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda 13 Ekim Salı günü İngiltere ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını Wolverhampton'da tamamlayacak.

2- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftası Aksaray Belediyespor-Üsküdar Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Aksaray/19.00)

ÖZEL HABER

1- Afet riskleri, TARAP ve İRAP'la azaltılacak

Afetler karşısında müdahaleden ziyade risk odaklı yönetim anlayışını benimseyen AFAD, afet risklerini azaltmak amacıyla ulusal ve yerel ölçekte planlar hazırlıyor

Ulusal olarak Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP), iller bazında ise İl Afet Risk Azaltma Planı'nda (İRAP) yer alan tedbirlerle, afet risklerinin önlenmesi ve azaltılması için yol haritası çiziliyor

Planlar sayesinde tüm paydaşlar, afetler karşısında neyin, ne zaman, kim tarafından ve nasıl yapılacağına ilişkin organize ediliyor

İlki Kahramanmaraş'ta uygulamaya konulan İl Afet Rismi Azaltma Planı'nın, diğer illerde 2021 sonuna kadar hayata geçirilmesi hedefleniyor

(Orhan Onur Gemici/Ankara)

2- Yolcu trenine bombalı saldırı düzenleyen PKK'lı teröristler ikinci saldırı için askerlerin gelmesini beklemiş

Van'da Tahran-Ankara seferini gerçekleştiren yolcu trenine el yapımı patlayıcıyla saldıran PKK'lı teröriste verilen 53 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı tamamlandı

Kararda, Tahran-Ankara seferini yapan Trans Asya yolcu trenine bölücü terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca düzenlenen saldırıda, patlamanın etkisiyle ilk 4 vagonun raydan çıktığı ve 2 metre çapında, 120 santimetre derinliğinde çukur oluştuğu belirtildi

Saldırıyı düzenlediğini kabul eden PKK'lı terörist ifadesinde, "Amacımız bombayı patlatarak askerleri bölgeye çekmekti. Tren geçerken bombayı patlattık. Daha sonra kayalıklara çıkarak askerlerin gelmesini bekledik ancak askerler gelmeyince bizim planımız boşa çıktı" itirafında bulundu

(Van)

3- Türk narenciyesi 9 ayda 374 milyon dolar kazandırdı

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz:

"(Ocak-eylül dönemi) Önceki yılın aynı dönemine göre narenciye ihracatında yüzde 13 artış görüldü. 728 bin ton narenciye ihracatı karşılığında 374 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı"

"Kovid-19 salgınına rağmen narenciye ihracatının önümüzdeki aylarda da artarak devam edeceğine inanıyorum"

(Serkan Avcı/Mersin)

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Merkez Yürütme Kurulu, CHP Genel Başkanı, Ankara, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 12 Ekim 2020 - Son Dakika

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