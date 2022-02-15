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GÜNDEM / 15 Şubat 2022 - Son Dakika

GÜNDEM / 15 Şubat 2022

15.02.2022 08:57
GÜNDEM / 15 Şubat 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE'li iş insanları ve yatırımcılarla bir araya gelecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE'li iş insanları ve yatırımcılarla bir araya gelecek.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid Al Maktum ile heyetler arası görüşmelerde yer alacak ve öğle yemeği yiyecek Erdoğan, Dubai EXPO 2020 Türkiye Ulusal Günü etkinliklerine katılacak.

(Abu Dabi/Dubai)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na iştirak edecek.

(TBMM/13.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı ile İbn-i Sina Anaokulunun açılış törenine katılacak.

(Gaziantep/09.00-11.15)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

MHP ve HDP'nin Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.

Genel Kurulda bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.

(TBMM/10.45/12.45/15.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayı bütçe gerçekleşmelerini duyuracak, 11 ay (343 gün) vadeli hazine bonosunu yeniden ihraç edecek, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara/11.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ile 2021'in 4. çeyreğine ilişkin iş gücü ve Aralık 2021 dönemi ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ukrayna- Rusya sınırındaki gerilim ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Ankara)(Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na Alp disiplini, biathlon, bobsleigh, serbest stil kayak, kuzey kombine, snowboard ve sürat pateninde madalya mücadeleleriyle devam edilecek.

(Pekin)(Fotoğraflı)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, Sporting Lizbon- Manchester City, Paris Saint Germain- Real Madrid maçlarıyla başlayacak.

(Lizbon/Paris/23.00)(Fotoğraflı)

3- Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta başlayacak, Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor ve Bursaspor-Tuzlaspor maçları yapılacak.

(Ankara/17.00/Bursa/20.00)(Fotoğraflı)

4- Basketbolda Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi başlayacak, Gaziantep Basketbol- Galatasaray Nef, TOFAŞ- Fenerbahçe Beko maçları oynanacak.

(Gaziantep/18.00/Bursa/20.30)(Fotoğraflı)

5- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6. ve son hafta maçlarında VakıfBank, B Grubu'nda Fransa'nın ASPTT Mulhouse, Fenerbahçe Opet ise D Grubu'nda yine Fransa'nın Beziers Volley takımını konuk edecek. Türk Hava Yolları, C Grubu'nda deplasmanda Çekya'nın Dukla takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/17.00/20.00/Liberec/22.00)(Fotoğraflı)

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Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 15 Şubat 2022 - Son Dakika


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SON DAKİKA: GÜNDEM / 15 Şubat 2022 - Son Dakika
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