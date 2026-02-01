GÜNDEM ÖZETİ / 1 Şubat 2026

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Mecitözü Kültür Merkezi açılışı ile "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Çorum/11.00/14.00/Ankara/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Ülkelerinde Dini ve Medya Söylemlerinin Kadın Haklarının Korunması ve Geliştirilmesine Etkisi Konferansı'na katılacak, Mısır Ulusal Kadın Konseyi Başkanı, İİT Kadının İlerlemesi Teşkilatı Bakanlar Konseyi ve İcra Kurulu Başkanı Amal Ammar ve Sosyal Dayanışma Bakanı Maya Morsy ile görüşecek.

(Kahire)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Teşkilat Başkanlığı Batı Karadeniz Bölge Strateji Toplantısı'na katılacak, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecek, AK Parti Gençlik Kolları "Söz Gençlikte" programına iştirak edecek.

(Karabük/11.00/14.00/17.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na katılacak, partisinin il başkanlığını, Apiterapi Merkezini ve Valiliği ziyaret edecek, İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Muğla/10.00/12.00/12.30/13.00/14.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, şehit ailesini ziyaret edecek, mahalle buluşmasına ve Geniş Kapsamlı Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı'na iştirak edecek.

(Hakkari/14.00/16.30/17.30/18.30)

5- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Şanlıurfa/13: 30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 20. haftasına, Gençlerbirliği-Gaziantep FK ve Galatasaray-Zecorner Kayserispor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Ankara/17.00/İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 23. haftasına, Özbelsan Sivasspor-Atko Grup Pendikspor, Bandırmaspor-İmaj Altyapı Vanspor FK, Boluspor-Sakaryaspor ve Amed Sportif Faaliyetler-Adana Demirspor maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/Balıkesir/13.30/Bolu/16.00/Diyarbakır/19.00)

3- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 22. hafta, Beyaz Grup'ta ise 24. hafta maçları sona erecek.

4- TFF 3. Lig gruplarında 19. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 17. hafta karşılaşmaları oynanacak.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasına, Merkezefendi Belediyesi Basket-Anadolu Efes, Galatasaray MCT Technic-Aliağa Petkimspor ve Safiport Erokspor-Glint Manisa Basket karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Denizli/13.00/İstanbul/15.30/18.00)

7- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası, Fenerbahçe Opet-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/18.00)

8- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftası, Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/17.00)

9- SMS Grup Efeler Ligi'nde 17. hafta karşılaşmaları oynanacak. İstanbul Gençlik-Fenerbahçe Medicana, Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ON Hotels Alanya Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank, Spor Toto-Ziraat Bankkart ve Altekma-Gaziantep Gençlikspor müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/14.00/14.00/Antalya/14.00/Bursa/15.00/Ankara/16.30/İzmir/17.00)

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftası, MC Sistem Yurdum-Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(Ankara/20.00)

11- Avustralya Açık Tenis Turnuvası, İspanyol Carlos Alcaraz ile Sırp Novak Djokovic arasında oynanacak tek erkekler finaliyle tamamlanacak.

(Melbourne/11.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.