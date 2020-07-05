Güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular Adalar'a akın etti - Son Dakika

Güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular Adalar'a akın etti

Korona virüs salgınında yeni normalleşme süreci devam ederken, güzel havayı fırsat bilen İstanbullular Adalar'a akın etti.

Korona virüs salgınında yeni normalleşme süreci devam ederken, güzel havayı fırsat bilen İstanbullular Adalar'a akın etti. Güneşli havada Büyükada'da hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Adalar'a giden vatandaşların maske taktığı gözlemlenirken, sosyal mesafe kuralına dikkat etmemeleri ise dikkat çekti.

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Korona virüs salgınında yeni normal dönem başladı. Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular da kendilerini dışarı attı. Hafta sonunu Adalar'da değerlendirmek isteyenler iskelelere koştu. Adalar'da hafta içi sakin geçerken hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Adalar'ı ziyaret eden İstanbulluların maske taktıkları gözlemlenirken, sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği gözlemlendi.

Büyükada'da esnaflık yapan Cemal Şekerci, "Adalara gelen ziyaretçilerimiz maske takma konusuna çok az dikkat ederken sosyal mesafe kuralına dikkat etmiyorlar. Hafta sonu sürekli ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Korona virüsü tüm dünyayı etkilediği gibi Adalar'ı da etkiledi. Salgından dolayı müstakil yaşantı önem kazandığı için Adalar da bu duruma elverişli olduğu için Adalar cazip hale gelmeye başladı diyebiliriz. Elektrikli faytonlar evrak eksikliklerinden dolayı henüz başlamadı. İlerleyen günlerde başladığı zaman faydalı olacağına inanıyorum. Düzenli daha toplu daha temiz olur diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

(Aykut Zor/İHA)

Koronavirüs, Güneşli, Adalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 12:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular Adalar'a akın etti - Son Dakika

Son Dakika

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