Adaları silahlandıran Yunanistan ve ABD'den skandal paylaşım! "Birlikte güzel giden iki şey: Yunan doğası ve Amerikan gücü"

Memur, emekli ve asgari ücrete yapılacak zamla ilgili ilk kez bu kadar net konuştu

İki ülke arasındaki gerilimin artması sonrasında geçtiğimiz hafta Yunanistan'ın Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a yönelik uluslararası hukuku çiğneyen faaliyetleri görüntülenmişti. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ege'de görev uçuşu icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA'lar bir hareketlilik tespit ederek, Yunanistan'a ait iki çıkarma gemisinin Midilli ve Sisam'a seyir halinde olduğunu belirlenmişti. Söz konusu gemilerin GASA statüsündeki Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 taktik tekerlekli zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. Zırhlı araçların ABD tarafından Dedeağaç Limanı'na gönderilen araçlardan olması dikkati çekmişti.

HEM FOTOĞRAF PAYLAŞIP HEM DE NOT YAZDILAR

Bu gelişme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere birçok yetkili art arda kınama yayınlamıştı. Ancak bölgede bir tepki çekecek adım daha atıldı. ABD'nın Atina Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından Ege'deki uçak gemilerinin fotoğrafları paylaşıldı. Karelere "Birlikte güzel giden iki şey: Yunan doğası ve Amerikan gücü." notu düşüldü.

İşte o paylaşım:

ERDOĞAN SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

ABD'nin hareketinin kabul edilemez olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önceki açıklamasında, "ABD'nin her şeyden önce NATO'da beraber olduğumuz üyeler arasında adil davranmıyor. Yunanistan NATO'da beraber olduğumuz bir ülke. Ama Türkiye de beraber olduğunuz bir ülke. Biz NATO'da ilk 5 içerisindeyiz. Hem yaptığımız ödemelerle, kara kuvvetiyle NATO'da önemli bir ülkeyiz. ABD'nin Sisam'a Midilli'ye bu kadar araç göndermesi kabul edilebilir değil. Bütün bunlar İHA'larla tespit edildi. Tespit etmekle kalmadık, Amerikan zırhlıları bizi tehdit etmek için kullanılıyor. ABD'ye diyoruz, Türkiye gibi bir müttefik bulamazsın. Gerek ABD'ye gerek Yunanistan'a uyarımızı yaptık. ABD'de 17 Eylül'de son mektubumuzu gönderdik. Yunanistan bu meseleyi yok sayıyor, görüşmekten kaçıyor. Biz burada uluslararası yargı yolunu kapadıklarını görüyoruz. Uluslararası yargıdan yanaysan, neden görüşmekten kaçıyorsun? Lozan'a göre buralar özel bir statüye tabi. Yunanistan'da toplam 9 ABD üssü mevcut. Bizim ABD'den beklentimiz Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması ve uluslararası kamuoyunu manipüle etmemesi. ABD maalesef Lozan'ı dinlemiyor. Yunanistan'ın, Ege'deki adaları silahsızlandırması şart." demişti.