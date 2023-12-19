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Adaların Atları Platformu, atların sağlıklı koşullarda bakılmasını talep etti - Son Dakika
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Adaların Atları Platformu, atların sağlıklı koşullarda bakılmasını talep etti

Adaların Atları Platformu üyeleri, Adalar'dan farklı bölgelerdeki barınaklara gönderilen atların kapalı alanlardan çıkarılarak sağlıklı koşullarda bakılmasını talep etti. Büyükada Saatli Meydan'da bir araya gelen platform üyeleri, atların durumunu sorgulayan pankartlar açtı. Platform gönüllülerinden Zekiye Kürkçüoğlu, atların karantinaya alındığını ve kapalı ahırlarda tutulduğunu belirterek, atların düzenli olarak dışarı çıkarılmasını talep etti.

Adaların Atları Platformu, atların sağlıklı koşullarda bakılmasını talep etti
19.12.2023 - 13:39,
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Adaların Atları Platformu üyeleri, Adalar'dan farklı bölgelerdeki barınaklara gönderilen atların kapalı alanlardan çıkarılarak sağlıklı koşullarda bakılmasını talep etti.

Büyükada Saatli Meydan'da bir araya gelen platform üyeleri, "Sürgüne gönderilen 860 at nerede? Hayattalar mı?" ve "Atlar 4 yıldır hapis" yazılı pankart açtı.

Grup adına basın açıklaması yapan platform gönüllülerinden Zekiye Kürkçüoğlu, 2019 yılının Aralık ayına kadar 3 adada 1700'den fazla atın yaşadığını ancak bunların 105'inin ruam hastalığı taşıdıkları gerekçesiyle uyutulduğunu söyledi.

Geri kalan atların ise karantinaya alındığı belirten Kürkçüoğlu, "4 yıl sonra bugün Adalar'ın 1700 atından geriye 100 at bile kalmadı." dedi.

Kürkçüoğlu, karantinaya alınan atların 2020 yılının Haziran ayına kadar kapalı ahırlarda tutulduğunu, bu durumun atların fizyolojisine uygun olmadığını, hareketsizliğe bağlı nedenlerle de yüzlerce atın öldüğünü ileri sürdü.

Kapalı tutulan atlar düzenli olarak dışarı çıkarılsın

Kürkçüoğlu, Adalar'dan atların çıkartılmasındaki asıl amacın "Ada'daki hayatı hızlandırmak ve rantı artırmak" olduğunu savundu, "Bugün ada yollarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait otobüs ve taksiler ile şahıslara ait çoğunluğu yasa dışı yüzlerce motorlu araç var. Hayatı hızlandırmak ve turizm rantı için göz yumulan bu akülü araçlar nedeniyle ciddi kazalar oluyor, insanlar ve hayvanlar yaralanıyor." ifadelerini kullandı.

Heybeliada ve Burgazada'da az sayıda atın bulunduğu ahırların İBB tarafından 2021'in Mart ve Nisan aylarında yıkıldığını hatırlatan Kürkçüoğlu, "İBB Başkan Danışmanı Tonguç Çoban basına, yıkılan ahırların yerine modern ahırlar yapılacağını açıklamıştı. Fakat İBB bu sözü hala yerine getirmedi." diye konuştu. dedi.

Kürkçüoğlu, Heybeliada ve Burgazada'daki arazilere yeniden ahır yapılmasını ve Büyükada'daki ahırda kapalı tutulan atların buralara dağıtılarak düzenli şekilde dışarı çıkartılmasını talep ettiklerini sözlerine ekledi.

Grup üyeleri, basın açıklamasının ardından atlarla ilgili taleplerini içeren dilekçelerini Adalar Kaymakamlığına teslim etti.

Kaynak: AA
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