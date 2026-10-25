Amatör ligde 11 taklalı gol sevinci: Osman Ismak serbest vuruştan attığı golü böyle kutladı

Amatör ligde 11 taklalı gol sevinci: Osman Ismak serbest vuruştan attığı golü böyle kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Korgan Belediyespor forması giyen Osman Ismak, Ordu 1. Amatör Küme'deki Dumlupınar Spor maçının 40. dakikasında serbest vuruştan fileleri havalandırdı ve ardından art arda 11 takla attı. Takımının 4-1 kazandığı karşılaşmadaki bu sevinç sosyal medyada çok sayıda beğeni topladı.
Amatör futbolcu Osman Ismak'ın attığı golün ardından yaptığı "11 taklalı gol sevinci" sosyal medyada büyük ilgi gördü.
SEZONUN ÜÇÜNCÜ MAÇINDA 4-1 KAZANDILAR
Ordu 1. Amatör Küme ekiplerinden Korgan Belediyespor, sezonun üçüncü maçında dün Fatsa Ek Saha'da Dumlupınar Spor ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 4-1 kazanan Korgan Belediyespor'da sezon başında takıma katılan Osman Ismak, karşılaşmanın 40. dakikasında serbest vuruştan attığı golle takımının galibiyetine katkı sağladı.
GOLÜN ARDINDAN PEŞ PEŞE 11 TAKLA
Golün ardından sevincini yaşayan 10 numaralı formanın sahibi Ismak, peş peşe 11 takla attı. Futbolcunun "taklalı" gol sevinci, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.
Kaynak: AA
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