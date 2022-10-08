ABD'den provokatif paylaşım! Türkiye-Yunanistan geriliminde tarafını belli etti - Son Dakika
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ABD'den provokatif paylaşım! Türkiye-Yunanistan geriliminde tarafını belli etti

08.10.2022 16:46

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim devam ederken ABD Atina Büyükelçiliği, uçak gemilerinin fotoğraflarını, "Birlikte güzel giden iki şey: Yunan doğası ve Amerikan gücü" notuyla sosyal medyadan paylaştı.

ABD, Yunanistan'in gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmasını görmezden geldiği gibi yaptığı paylaşımlar ile de Atina yönetimine destek veriyor. ABD Atina Büyükelçiliği yaptığı paylaşım ile Yunanistan'ın yanında olduğunu gösterdi.

İKİ GÜZEL ŞEY YAN YANA

ABD'nin Atina Büyükelçiliği uçak gemilerinin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak, "Birlikte güzel giden iki şey: Yunan doğası ve Amerikan gücü" notunu düştü.

ABD'den Yunanistan ile Türkiye gerilimi yaşanırken provokatif paylaşım: İki güzel şey yan yana, Yunan doğası ve ABD gücü

''TARAFSIZ DEĞİLİZ''

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez daha önceden yaptığı açıklamada, Yunanistan'a olan desteğini, "Yunanistan ile Türkiye arasında tarafsız olsaydık ABD'nin, Yunanistan'daki ayak izini genişleten büyük bir 'Askerî Güvenlik İşbirliği Anlaşması'na imza atmazdık" açıklamalarında bulunmuştu.

YUNANİSTAN ADALARI SİLAHLANDIRIYOR

Ege'de görev uçuşu icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA'lar bir hareketlilik tespit ederek, Yunanistan'a ait iki çıkarma gemisinin Midilli ve Sisam'a seyir halinde olduğunu belirlemişti. Söz konusu gemilerin Gayri askeri statüdeki Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 taktik tekerlekli zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdiği ortaya çıkarmıştı. Yunanistan'ın yasa dışı bu girişimleri ise ABD tarafından görmezden gelinmişti.

ABD'den Yunanistan ile Türkiye gerilimi yaşanırken provokatif paylaşım: İki güzel şey yan yana, Yunan doğası ve ABD gücü
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Yunanistan, Türkiye, Adalar, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'den provokatif paylaşım! Türkiye-Yunanistan geriliminde tarafını belli etti - Son Dakika
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