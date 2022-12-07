KIZILELMA insansız savaş uçağı teker kesti! Yunanistan'ı korku sardı - Son Dakika
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KIZILELMA insansız savaş uçağı teker kesti! Yunanistan'ı korku sardı

07.12.2022 10:18

Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı geçtiğimiz günlerdeki testinde teker keserek ilk defa havalanmıştı. Bu gelişme Yunanistan'ı panikletti. Yunan basını olan Pentapostagma isimli gazetede yer alan haberde, "Söz konusu drone, savaş uçakları ile karşılaştırılabilir özelliklerle gizli olarak inşa edildi" derken, "Bununla nasıl baş edeceğiz?" sorusunu sordu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde KIZILELMA insansız savaş uçağının pistten teker keserek havalandığı görüntülerini paylaştı. Bu gelişme Yunan basınında geniş yankı buldu.

"GİZLİ OLARAK İNŞA EDİLDİ"

Yunan basını olan Pentapostagma isimli gazetede yer alan haberde "Nasıl başa çıkacağız?" sorusunu sorarak "Söz konusu drone, savaş uçakları ile karşılaştırılabilir özelliklerle gizli olarak inşa edildi" ifadeleri kullanıldı. Haberde ayrıca Bayraktar Kızılelma; 1.5 tona yakın mühimmat ve faydalı yük kapasitesine sahip olacağı belirtildi.

UÇAĞIN ÖZELLİKLERİ SIRALANDI

Kızılelma savaş uçağının kısa pistli gemilerde iniş kalkış yapabildiği vurgulanırken, uçağın hızlı, görünmez olacağının altı çizildi. Kızılelma'nın TCG Anadolu gibi bir amfibi hücum gemisinden iniş kalkış yapabileceği belirtilen haberde, bu gelişmenin Ege ve Doğu Akdeniz'de kendileri için sorun yaratacağı ileri sürüldü.

YUNANİSTAN'DA ADALAR KORKUSU

Adaların Türkiye'ye yakın olmasının Kızılelma'yı daha tehlikeli kıldığı ifade edilirken, "Kızılelma, kıyıdan adalarımıza karşı görev yapabilecek" ifadeleri yer aldı. Bu nedenle Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı tepki kabiliyetlerinin de azaldığı belirtildi.

Selçuk Bayraktar geçtiğimiz günlerde resmi Twitter hesabından paylaştığı tweet de, Bayraktar Kızılelma'nın teker kesme testinden video paylaşarak, "Zor tutuyoruz… Bayraktar KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah… " ifadelerini kullanmıştı.

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Yunanistan, Türkiye, Adalar, Dünya, Güncel, Son Dakika

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