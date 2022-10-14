Yunan mevkidaşıyla görüşen Milli Savunma Bakanı Akar: İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde diyaloğun artırılmasının önemine vurgu yaptım

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilerle bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'la gerilen ilişkilere dair açıklamalarda bulundu. Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile gerçekleştirdiği görüşmeye değinen Bakan Akar diyalog çağrısında bulundu.

''DAHA SIK BİR ARAYA GELİNMESİNİN ÖNEMİNİ VURGULADIM''

Ege'de tansiyonun yükseldiği bir dönemde Panagiotopoulos ile yaptığı görüşmeye yönelik değerlendirmesi sorulan Akar, "Biz sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri, barışçıl yol ve yöntemlerle, diyalogla çözülebileceğini belirtiyoruz. Görüşmede daha sık bir araya gelinmesinin ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde diyaloğun artırılmasının önemine vurgu yaptım." diye konuştu.

"PROBLEMLERİMİZİ KENDİMİZ ÇÖZMELİYİZ"

Akar konuşmasında kapsamlı ve kalıcı çözüm için karşılıklı görüşmenin altını çizerek, '"Kapsamlı ve kalıcı bir çözüm için karşılıklı görüşmemiz lazım. Sorunun çözümünde iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası ilişkiler esas. Biz NATO içinde iki müttefik ülkeyiz. Problemlerimizi kendimiz çözmeliyiz. Bunun için diyalog bizim için olmazsa olmaz bir araç olarak ortaya çıkıyor. Gerginliğe neden olmayacak şekilde ilişkilerimizi sürdürmenin iki ülke için de yararlı olduğunu değerlendiriyoruz. Türkiye-Yunanistan arasındaki meselenin herhangi bir şekilde üçüncü tarafların müdahalesine gerek kalmadan çözülmesi esas olmalıdır. Türkiye'nin de Yunanistan'ın da olumlu bir gündeme odaklanarak olayları çözmek için görüşmesi önemlidir." dedi.

İki ülke arasında istişari, ayrıştırma usulleri ve güven artırıcı önlemler görüşmelerinin olduğunu hatırlatan Akar, "Bu üç kanalın da şu anda durduğunu görüyoruz. Bu görüşmelerin, bu alanlarda çalışmaların başlaması lazım. Önümüzdeki dönemde bu çalışmaların başlayabileceğini değerlendiriyoruz. Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı kapsamında iki defa heyetlerimiz Atina'ya gitti. Yunanistan'ın heyeti bir kez Türkiye'ye geldi. Dolayısıyla dördüncü toplantı için Yunanistan heyetini Ankara'ya beklediğimizi dile getirdik. Önümüzdeki günlerde bu tür diyalogların başlamasını umuyoruz."

''BİZ BARIŞ İSTİYORUZ''

Bakan Akar konuya ilişkin son olarak, "Barış ve istikrar için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Türkiye dostlar, müttefikler için tehdit değil, güvenli, güçlü ve etkin bir müttefiktir. Bunun herkes tarafından bilinmesi lazım. Temennimiz Ege'nin, Doğu Akdeniz'in bir dostluk denizi olması, tüm zenginliklerin adil bir şekilde paylaşılması, huzurlu, güvenli bir ortamın ortaya çıkması. Barış için daima biz bir adım önde olacağız. Biz barış istiyoruz, diyalog yoluyla barışın temininin mümkün olduğuna inanıyoruz. Sorunların çözümü konusunda üçüncü ülkelerden beklentimiz uluslararası hukuka uygun, haklı, mantıklı tezlerimizi görmeleri, konuya sadece AB dayanışması penceresinden bakmamaları, olaylara objektif, adil bakmalarının önemli olduğunu belirtiyoruz. Taraf tutulması durumunda olayların çözümüne değil, çözümsüzlüğe katkı sağlanacağını herkesin bilmesi lazım" açıklamalarında bulundu.

SAKIZ ADASI'NA PROVOKATİF ZİYARET

Öte yandan; Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı taciz ve provokasyon amaçlı hareketlerine bir yenisi daha eklendi. Ege'de Türk F-16'larına atılan radar kilidi ve gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması sonrası bu kez Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros gayri askeri statüdeki Sakız Adası'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Floros, ziyaret kapsamında Sakız Adası'nda yasa dışı olarak konuşlu bulunan askeri birimleri denetledi.