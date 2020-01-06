Güney Afrika'dan Süleymani'nin öldürülmesine "uluslararası terör eylemi" değerlendirmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güney Afrika'dan Süleymani'nin öldürülmesine 'uluslararası terör eylemi' değerlendirmesi - Son Dakika

Güney Afrika'dan Süleymani'nin öldürülmesine "uluslararası terör eylemi" değerlendirmesi

6 saat önce

Güney Afrika'nın iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC), İranlı komutan Kasım Süleymani'ye yapılan ABD saldırısını "uluslararası terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Güney Afrika'dan Süleymani'nin öldürülmesine

Güney Afrika'nın iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC), İranlı komutan Kasım Süleymani'ye yapılan ABD saldırısını "uluslararası terör eylemi" olarak nitelendirdi.

ANC'den yapılan yazılı açıklamada, "yaşanan son insanlık dışı hadisenin, İran'ın egemenliğine saldırı olduğu, bölgeyi ve dünyayı savaşa sürükleyebilecek potansiyel taşıdığı" belirtildi.

Açıklamada, taraflardan barışa bir şans vermeleri istenerek, "Tüm dünya milletlerini sert şekilde ve süratle Birleşmiş Milletler aracılığıyla bu uluslararası terör eylemine karşı harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İranlı komutanın öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı, 3 Ocak'ta, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve Mühendis'in ile İranlı subayların da aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran hükümeti nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirine uymayacağını duyururken, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Süleymani'yi öldüren ABD'ye "kesinlikle askeri karşılık vereceklerini" söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Süleymani'nin öldürülmesine karşılık verilmesi durumunda buna yanıtlarının çok büyük olacağını belirtmişti.

Güney Afrika, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kasım Süleymani'nin suikastı nasıl gerçekleşti? Irak'a gideceği bilgisi günler önce sızdırıldı
Almanya'da polise bıçakla saldırmaya çalışan Türk öldürüldü Ömür Gedik, 46 katlı gökdelenin çatısında klip çekti! "O sürede ölümü hissettim" ABD ile İran arasında savaş çıkar mı? Uluslararası analistlerden en çok merak edilen soruya yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
19:28 Kocaeli'de yolcu otobüsünde 10 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
19:28 Şehit polis Fethi Sekin'in adı Bitlis'te bir sokağa verildi - Son Dakika
19:27 Diyarbakır anneleri ve kadına yönelik şiddet - Son Dakika
19:26 İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, 7 araçta hasara neden oldu - Son Dakika
19:23 İstanbul'da yağışlı hava trafiği felç etti - Son Dakika
19:01 Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor - Son Dakika
18:59 Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 19:34:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Güney Afrika'dan Süleymani'nin öldürülmesine "uluslararası terör eylemi" değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]