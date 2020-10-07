Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı - Son Dakika

Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı

07.10.2020 09:50
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı, System.String[]

Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandıKAHRAMANMARAŞ'ta kredi kartından alışveriş yapıyormuş gibi gösterip karttan çektiği miktardan yüzde 5 komisyon alarak tefecilik yapan A.E.'ye (52) polis operasyon düzenledi.

Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta kredi kartından alışveriş yapıyormuş gibi gösterip karttan çektiği miktardan yüzde 5 komisyon alarak tefecilik yapan A.E.'ye (52) polis operasyon düzenledi. 20 kredi kartının ele geçirildiği operasyonda A.E.'nin tefecilikten günlük 38 bin lira kazandığı tespit edildi.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilere yönelik yaptığı çalışmada İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde bir iş yerinin pos cihazı ve mail order (sanal pos) ile tefecilik yapıldığını belirledi. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 20 kredi kartı, pos silipleri ile mail order işlemlerinin yapıldığı dizüstü bilgisayar ele geçirdi. Tefecilikte kullanılan pos cihazı ise iş yerinin asma katındaki merdiven altında, tefecilikten elde edilen 38 bin 150 lira da çekmecenin altındaki kumbara ile yazıcı içerisinde bulundu.YÜZDE 5 KOMİSYON

Operasyonda iş yeri sahibi A.E. ekiplerce gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan ilk incelemede A.E.'nin kredi kartını alışveriş yapıyormuş gibi pos cihazından ya da mail orderdan geçirerek kart sahibine para verdiği ve paranın da yüzde 5'ini komisyon olarak aldığı tespit edildi. A.E.'nin bu yöntemle günlük kazancının 38 bin lira olduğu belirlendi.


Kredi Kartı, Pos Cihazı, Operasyon, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı - Son Dakika

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