Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 21,70 22,62 -4,07 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Klimasan Klima 21,70 22,62 -4,07
Logo Yazılım 67,00 69,00 -2,90
Vestel 17,09 17,50 -2,34
Zorlu Enerji 1,72 1,75 -1,71
MLP Sağlık 17,45 17,75 -1,69
Mavi Giyim 60,15 61,05 -1,47
Doğuş Otomotiv 12,32 12,48 -1,28
Koza Altın 77,05 78,00 -1,22
Tat Gıda 7,62 7,71 -1,17
Anadolu Hayat Emek. 7,63 7,70 -0,91
Gözde Girişim 4,93 4,97 -0,80
Otokar 165,10 166,40 -0,78
Anadolu Efes 24,78 24,94 -0,64
Turkcell 14,52 14,61 -0,62
Çemtaş 8,22 8,27 -0,60
Brisa 9,93 9,99 -0,60
Pegasus 70,95 71,30 -0,49
Anadolu Cam 4,15 4,17 -0,48
Aksigorta 6,49 6,52 -0,46
Coca Cola İçecek 45,70 45,90 -0,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:26 Kaynak: AA
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