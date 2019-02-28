Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tekfen Holding 25,76 24,92 3,37
Pegasus 29,58 28,66 3,21
TAV Havalimanları 28,00 27,14 3,17
Hürriyet Gzt. 1,02 0,99 3,03
Tümosan Motor ve Traktör 4,89 4,76 2,73
Türk Telekom 5,44 5,30 2,64
Vakıflar Bankası 5,13 5,00 2,60
MLP Sağlık 13,65 13,34 2,32
Petkim 5,54 5,42 2,21
Yapı ve Kredi Bank. 2,14 2,10 1,90
Doğan Holding 1,13 1,11 1,80
Soda Sanayii 7,64 7,51 1,73
Gözde Girişim 3,61 3,55 1,69
Turkcell 14,35 14,12 1,63
Tofaş Oto. Fab. 21,52 21,18 1,61
Mavi Giyim 42,14 41,48 1,59
Odaş Elektrik 1,92 1,89 1,59
Ülker Bisküvi 19,61 19,32 1,50
Enerjisa Enerji 5,67 5,59 1,43
İş Bankası (C) 5,77 5,69 1,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:57 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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